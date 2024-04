Di seguito riportiamo integralmente gli interventi nel corso della conferenza stampa svoltasi stamane, 2 aprile, presso la sala stampa dello stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto.

Sono intervenuti il presidente dell’U.S. Sambenedettese Vittorio Massi, il notaio Maria Elisa D’Andrea, l’architetto Fabio Scarpantoni e la commercialista Vanessa Ripanucci.

“Il nuovo progetto della U.S. Sambenedettese, mira a trasformare il Centro Sportivo Marcello Ciarrocchi in un moderno hub sportivo. L’obiettivo è ottimizzare gli spazi esistenti per creare un ambiente più inclusivo e accessibile” – ha spiegato il presidente.

L’architetto Scarpantoni ha poi illustrato le novità previste: “Una palestra moderna per allenamenti e attività fisiche, una piscina con accessibilità per persone con mobilità ridotta e disabilità, promuovendo l’inclusione e il benessere; campi da padel, per offrire una varietà di sport e attività ricreative; un nuovo campo da calcio a 5, per arricchire l’offerta sportiva del centro oltre a nuovi servizi igenico-sanitari”.

“Queste migliorie, oltre che promuovere uno stile di vita sano e sportivo per bambini in fascia scolare, confermano l’attenzione che la Famiglia Massi ha nei confronti del settore giovanile e la scuola calcio rossoblu, non da ieri visto che il Ciarrocchi è già da tempo un fiore all’occhiello per lo sport della nostra città – si è sottolineato nel corso della conferenza stampa – L’investimento, inoltre, è pensato per sviluppare i talenti locali che seguiti da trainer qualificati potranno ambire, con sacrificio, spirito sportivo e dedizione, a vestire la gloriosa maglia rossoblu. La Famiglia Massi – hanno chiosato – ha già investito circa 700 mila euro nel passato e con questo nuovo progetto, presentato al Comune di San Benedetto del Tronto, si prevede un ulteriore investimento di 2,5 milioni di euro.