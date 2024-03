SAN BENEDETTO – “Va detta la parola fine ad anni di sterili diatribe e all’attuale malessere generale. Quindi ho deciso di rivisitare con una variante il progetto dell’archistar Canali”.

Così nei giorni scorsi il sindaco Antonio Spazzafumo si sarebbe confidato con circoli ristretti della sua maggioranza. “Noi non possiamo più restare fermi a guardare la concorrenza di iniziative private al centro e a sud, come quelle di Rapullino e di Massi”, ha aggiunto il primo cittadino.

Davvero un colpo di scena, quello su cui siamo appena venuti a conoscenza e sul quale sentiamo il dovere di dar conto ai nostri lettori. Su come finalmente destinare l’area occupata fino a pochi giorni fa dall’ex Stadio “Fratelli Ballarin”, il sindaco Antonio Spazzafumo dunque taglierà corto, si avvarrà delle sue prerogative amministrative e politiche per avviare nel più breve tempo possibile una futura destinazione “per la quale spero io possa venire ricordato dalle generazioni future”, pare abbia confidato ai suoi. Pertanto, inizio dei lavori di gran carriera ed inaugurazione entro il 2025.

In pratica, al confine nord della città, qualcosa di molto più pratico e di meno costoso del Sanpark di Sideralba Green previsto nell’area ex Brancadoro, ed anche del Centro Sportivo”Marcello Ciarrocchi”, l’hub sportivo denominato “Un futuro rossoblù” progettato dalla famiglia Massi all’estremo sud, confinante con la Riserva naturale della Sentina.

Non solo un parco con una vasta arena per manifestazioni culturali e musicali, ma anche impianti per vari sport con relativi servizi. Una superficie dove il verde andrà tutelato, ma con aree sportive di livello internazionale, dotate di infrastrutture per la ristorazione e l’igiene, alimentate da energie rinnovabili.

Fra gli spazi da realizzare, fra l’altro si parla di un’arena per proiezioni cinematografiche, di un bocciodromo da competizione, di campi da beach volley e da beach tennis, di aree per praticare il minigolf e la novità del badminton, il noto sport olimpionico.

La settimana entrante la relativa delibera di progetto e spesa sarà approvata in giunta per approdare subito dopo in Consiglio comunale, con maggioranza blindata. Si sono già detti favorevoli, infatti, anche esponenti del Gruppo misto, come ad esempio Umberto Pasquali che ha già proposto – in occasione dell’inaugurazione – uno spettacolo di Burlesque con canzoni, balletti, caricature e altro.