GROTTAMMARE – Al via le prevendite per la terza edizione di Grottammare Blues, kermesse dedicata al mondo della musica italiana, in scena domenica 14 aprile, alle ore 21 presso il Teatro delle Energie di Grottammare.

La perla dell’ adriatico sarà unica tappa del centro Italia, nell’ intensa tournée europea del cosmopolita artista Pippo Pollina, protagonista con il suo venticinquesimo album “Nell’ Attimo“. L’ umanità della musica, l’ impegno nel ricordo di figure simbolo alla lotta delle mafie come Peppino Impastato e Giuseppe Fava, le indimenticabili collaborazioni artistiche con Etta Scollo, Nada, Giorgio Conte, Franco Battiato, Tracy Chapman e tanti altri.

Spazio, come da tradizione, nel welcome iniziale, ai giovani talenti, assolute promesse del nostro territorio: Noemi Pazzaglia di San Benedetto, Elettrica Essenza di Grottammare, Maddalena Caputa di Ripatransone, Claudia e Giulia Ritrecina di Ascoli Piceno in scena grazie alla coach Paulina Pieprzka.

Lo spettacolo, patrocinato dall’ amministrazione comunale di Grottammare, verrà condotto da Martina Gasparrini e parte del ricavato verrà devoluto in favore dell’Associazione Bianco Airone, attiva e lodevole realtà benefica del territorio piceno, presieduta dalla presidentessa Ornella Vallesi. Presente all’evento Riccardo Casadei, illustre docente e medico bolognese, referente della Fondazione Policlinico Sant’Orsola.

Le parole del Presidente dell’Artistic Picenum

Giuseppe Cameli, presidente dell’Artistic Picenum, dichiara: “Dietro ad ogni artista c’è una storia, un percorso, una sfida e un sogno da raggiungere: tutto questo è nel DNA creativo di Grottammare Blues. Uno spettacolo dove impegno civile e cultura si abbracciano, dove esperienza e gemmazione giovanile coesistono, dove fruibilità dell’evento e solidarietà nel territorio pulsano intensamente. Emozionare emozionandosi: è questa la nostra visione. Cogliamo occasione per augurare ai nostri follower una serena festività pasquale“.

Info e prenotazioni possibili presso Merceria Il Cigno e Tabaccheria Nonno Lele di Grottammare: info line 3475406630.