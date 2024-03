ROSETO DEGLI ABRUZZI – Svelato anche il nome dell’ospite della seconda serata del festival “Emozioni in musica“, che si svolgerà presso lo stadio “Fonte dell’Olmo” di Roseto dal 5 al 7 agosto e la cui serata di apertura vedrà sul palco il celebre cantautore e chitarrista romano Alex Britti. Organizzato dall’associazione musicale Le Ombre in collaborazione con il comune di Roseto e con il supporto di numerosi sponsor, il festival ha la direzione artistica è del musicista Morgan Fascioli.

La serata del 6 agosto, invece, avrà come ospite il cantautore Max Gazzè con un progetto culturale legato al territorio abruzzese e alla sua tradizione musicale. Ad affiancarlo, infatti, ci sarà un’eccellenza regionale, l’Orchestra Popolare del Saltarello. Si tratta di una data di “Musicae Loci“, un grande tour già avviato con successo la scorsa estate in cui, in ogni tappa, il cantautore romano è accompagnato da un’ orchestra per portare sul palco le sue canzoni più celebri dandogli delle sfumature inedite, che hanno colori e suoni tipici della zona in cui si svolge lo spettacolo. L’Orchestra Popolare del Saltarello sarà a Roseto in formazione completa, con un organico formato da quindici musicisti e sei ballerini che eseguiranno coreografie tradizionali legate alle danze tipiche abruzzesi. Ideatore e direttore dell’Orchestra è il musicista teramano Danilo Di Paolonicola, già vincitore dei più importanti premi internazionali dedicati alla fisarmonica e all’organetto; gli arrangiamenti dei brani sono stati realizzati dallo stesso Di Paolonicola con la supervisione di Max Dedo, il direttore musicale di Max Gazzè.

“Grazie alla costante collaborazione tra amministrazione comunale e associazione musicale Le Ombre, anche questa edizione di Emozioni in Musica si prospetta come una tre giorni di altissimo livello e capace di attirare tantissimi appassionati a Roseto degli Abruzzi – ha dichiarato l’assessore al turismo Annalisa D’Elpidio . “Questa manifestazione è un esempio splendido di come la musica possa unire le persone e creare momenti di pura emozione – ha aggiunto.

Sarà invece svelato nelle prossime settimane il nome dell’artista protagonista della serata conclusiva, che andrà a completare il cartellone di questa prestigiosa kermesse.

I biglietti sono disponibili in prevendita sui siti di Ticketone (https://www.ticketone.it/artist/emozioni-in-musica/) e Ciaotickets (https://www.ciaotickets.com/emozioni-musica-pop-festival) e nei punti vendita autorizzati.