Il commento di Antonio Di Salvatore post pareggio contro il Chieti tratto da Scienziati nel Pallone Magazine

L’1-1 non rispecchia ciò che si è visto oggi al Riviera, dove si sono affrontate due squadre, ma in campo per ottenere la posta piena ne è scesa solo una.

Basta vedere il conto dei corner (12-0) per farsi un’idea su quella che è stata la trama del match. Per tutto il primo tempo si è giocato ad una porta sola, grazie alle geometrie di Barberini e Arrigoni che, tornati in coppia a centrocampo, riuscivano a rifornire maggiormente di palloni gli esterni Senigagliesi e Cardoni. L’unica cosa che è mancata è stata l’ultimo passaggio, troppo spesso i ragazzi di Lauro hanno sbagliato la scelta o il tocco decisivo per segnare il gol del vantaggio.

La ripresa si apre col gol di Forgione, guarda caso in contropiede, viziato da un evidente fallo su Pagliari che successivamente ha lasciato il posto a Pietropaolo. L’arbitro non vede, e le proteste rossoblu sono vane.

Ma è la Samb che continua a fare la partita. I neroverdi perdono tempo e spezzettano il gioco, ma Pezzola di testa a volo d’angelo sovrasta tutti e segna il pari con la forza della disperazione. Da Fossombrone, le notizie sono positive, i decibel del Riviera crescono a dismisura.

Serve la miglior versione di Antignani per preservare l’1-1 in almeno altre 3 nitide occasioni da gol nel corso dell’abbondante recupero.

Il risultato lascia evidentemente l’amaro in bocca, ma gli applausi del Riviera a fine gara nonostante la delusione, sono un messaggio chiaro del fatto che i ragazzi hanno dato tutto e che il pubblico l’ha riconosciuto. L’aspetto su tutti che lascia ben sperare, è che il gruppo è compatto con Lauro.