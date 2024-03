ASCIOTI: 6,5 Salva il doppio vantaggio del Chieti con un intervento prodigioso, sempre sicuro in ogni circostanza gestendo al meglio ogni situazione di gioco.

PAGLIARI: 5,5 Parte bene presidiando la fascia di competenza in modo perfetto, non possiamo perdonargli l’azzardo al dribbling da ultimo uomo da cui nasce il goal del Chieti.

PEZZOLA: 7 Affidabile in ogni circostanza, qualche sbavatura in fase di rilancio ma ancora una volta va in goal con un bellissimo colpo di testa da incorniciare.

SBARDELLA: 7 Bravissimo a dirigere la linea difensiva da vero leader in modo perfetto, unico neo sul contropiede che porta al goal il Chieti un fallo di astuzia poteva dettarlo.

ZOBOLETTI: 5,5 Meglio delle ultime volte ma ancora in ritardo mentalmente dove spesso risulta macchinoso e prevedibile.

ARRIGONI: 6,5 Buona organizzazione di gioco e finalmente rivediamo quelle aperture repentine che danno spesso lo spazio giusto per offendere.

BARBERINI: 6,5 Un primo tempo perfetto, si fa trovare sempre a supporto del compagno in fase di impostazione mettendo spesso a disposizione tecnica e fisicità.

BONTÀ: 6 Bene tatticamente male in fase reattiva dove in diverse azioni interessanti si addormenta sul posto mancando di inserimenti propositivi.

TOURE’: 6 Molto bravo in fase di costruzione e interdizione ma spreca clamorosamente due ghiotte occasioni che potevano dare i 3 punti.

PIETROPAOLO: 6 Alti e bassi per lui, entra in modo un po’ disordinato poi Lauro lo dispone al ruolo di terzino di spinta che interpreta molto bene.

SCIMIA: 6 Entra negli ultimi minuti per cercare qualche buona imbucata delle sue ma con il gioco ostruzionistico del Chiet non trova tempi e spazi.

FABBRINI: 7 Finalmente mette a disposizione la sua classe dove e quando serve, propone assist in quantità creando sempre superiorità in attacco.

SENIGAGLIESI: 7 Gioca a sinistra stavolta in modo impeccabile cercando spesso la soluzione di tiro per un goal che avrebbe meritato.

CARDONI: 7 Nel primo tempo fa vedere i sorci verdi al suo marcatore saltandolo sistematicamente, nella ripresa evidente il suo calo fisico per la giusta sostituzione.

MARTINIELLO: 6,5 Un combattente, da solo fa reparto andando in ogni dove, forse poco supportato meglio con Tomassini a fianco.

TOMASSINI: 6 Con lui la Samb diventa più efficace sul piano della profondità, i sono i movimenti sono sempre determinanti per creare spazi ai compagni, peccato non abbia avuto la palla giusta.

LAURO: 7 Partita bugiarda nel risultato, la Samb avrebbe meritato la vittoria sotto il profilo del gioco e delle occasioni , nel primo tempo costruisce dal basso in modo diligente e paziente sempre con le giuste distanze tra i reparti, nel secondo effettua i cambi giusti passando al 4 2 4 che genera palloni in area del Chieti in quantità industriale e non sfruttati, rimane l’evidenza del gol avversario viziato da un chiaro fallo su Pagliari che nega sostanzialmente i 3 punti.

ARBITRO: 4,5 Al Chieti tutto è permesso alla Samb no, due pesi e due misure in situazioni determinanti che sostanzialmente obbliga al pareggio la partita.