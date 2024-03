SAN BENEDETTO – L’ex allenatore rossoblù, Marco Alessandrini, saluta così il mondo Samb:

“Questa esperienza mi ha fatto capire quanto sia grande l’amore per questi colori e averne fatto parte, anche se per pochi giorni, mi ha reso orgoglioso. Da ora Forza Samb! Faccio un grandissimo in bocca al lupo a Mister Lauro e a tutta la squadra, composta da giocatori che ho avuto modo di conoscere e apprezzare. Sono convinto che lotteranno e combatteranno fino all’ultimo secondo per ottenere quell’obiettivo a cui tutti aspirano e che desiderano. Un abbraccio, Marco“.