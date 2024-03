RIVIERA – L’Ambito Territoriale Sociale 21 ha pubblicato un invito a manifestare interesse rivolto a privati, soggetti del terzo settore e strutture ricettive che siano disponibili a mettere a disposizione immobili e/o alloggi da destinare a Enti del Terzo Settore che, per conto dell’Ambito stesso, gestiscono esigenze abitative anche di natura emergenziali.

Per la precisione, si cerca la disponibilità di alloggi di due tipologie:

– alloggi in strutture ricettive (affittacamere, B&B, pensioni, alberghi, ecc.) per offrire pronta accoglienza di singoli o famiglie in carico ai servizi sociali dell’Ambito;

– immobili da destinare a persone fragili che, in prospettiva, rischiano di rimanere senza alcun sostegno una volta rimasti senza familiari e che dunque devono essere accompagnate in un percorso di reinserimento e autonomia (il cosiddetto “dopo di noi”) e per le quale è dedicata una specifica misura nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR.

Il bando integrale e modulistica sul sito dell’Ambito Sociale 21 e su quello del Comune (sezione “Altri avvisi pubblici”).

“Il bando risponde ad una duplice esigenza – spiega l’assessore alle politiche sociali Andrea Sanguigni – c’è il problema dei senza fissa dimora e di chi, costretto ad abbandonare un alloggio, poi non riesce a trovare un’abitazione con contratto di locazione annuale. E poi c’è il grande tema del “dopo di noi” su cui, insieme agli altri Comuni dell’Ambito, intendiamo intervenire utilizzando i fondi PNRR. Va precisato – conclude – che i contratti verranno stipulati tra il proprietario e l’associazione che si occuperà della gestione dei singoli casi, ma il Comune, tramite l’Ambito, si farà garante sia del pagamento dei canoni sia del rilascio degli immobili al termine del periodo concordato”.