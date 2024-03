ACQUAVIVA – Sabato 30 marzo, ad Acquaviva Picena, si svolgerà Acquaviva Segreta, una passeggiata itinerante nel centro storico dove si visiteranno angoli e luoghi caratteristici dimenticati o poco conosciuti.

L’appuntamento per il ritrovo è fissato per le ore 15 in Piazza San Nicolò da dove inizierà il percorso salendo al colle per poi scendere e risalire verso l’incasato della Rocca. L’obiettivo di questo percorso, che sarà accompagnato da memorie storiche locali, è quello di promuovere Acquaviva non come il solito “tour guidato”, bensì quello di riscoprire curiosità nascoste raccontate attraverso i ricordi di chi l’ha vissuta nel tempo.

Questo tour rientra nel progetto nazionale “Turismo di Ritorno 2023-2028, Turismo delle Radici” pensato proprio per le festività di Natale e di Pasqua quando la tendenza è tornare nelle case, nei paesi di origine.