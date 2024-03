GROTTAMMARE – Con la Pasqua e le altre festività di primavera tornano fruibili le collezioni artistiche della città di Grottammare. Pronti dunque gli orari in vigore dalla prossima fine settimana. Le aperture varate in questi giorni riguardano i musei del Torrione, del Tarpato e il MIc, per i quali sono previste aperture nei pomeriggi del 31 marzo, 1 aprile, 25 aprile e 1 maggio. Orario 16.30-19.30. Ingresso libero per tutte le strutture.

Il sistema museale della Città di Grottammare è composto da tre strutture e due sale espositive. I musei conservano opere di arte novecentesca e contemporanea, centrate sull’illustrazione (MIC-Museo dell’Illustrazione contemporanea, piazza Kursaal), sulla scultura (Museo del Torrione, Largo Il Tarpato-Centro storico) con le opere di Pericle Fazzini e sulla pittura che rimanda allo stile naïf del grottammarese Giacomo Pomili detto Il Tarpato (Museo del Tarpato, piazza Peretti-Centro storico). Le due sale espositive si caratterizzano per la mostra permanente dedicata all’artista Gianni Ottaviani, e per un altro spazio culturale (Spazio K, piazza Kursaal) riservato a eventi e a mostre temporanee.

Qui più informazioni sulle singole strutture: https://www.comune.grottammare.ap.it/servizi/musei-comunali/

Per prenotare eventuali visite straordinarie o chiedere informazioni: servizio Cultura, vicolo Etruria, 0735.739240 – cultura@comune.grottammare.ap.it