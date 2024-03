Pasquale Luiso: “Ci siamo meritati questo punto, abbiamo avuto le nostre occasioni, ma vincerla sarebbe stato onestamente troppo, affrontavamo una squadra fortissima e mi tengo stretto il punto. I ragazzi hanno fatto una prestazione maiuscola, compatti nel difendere il risultato. Dopo i 5 gol di Fano a 3 giorni dal mio arrivo ho chiesto una scossa e da li ci siamo rialzati lottando partita dopo partita. Oggi abbiamo messo in campo cuore e attributi, li voglio vedere sempre così perchè i nostri tifosi meritano il massimo”.

Maurizio Lauro: “C’è rammarico per aver preso gol nel nostro momento migliore di fatto al primo vero tiro in porta che il Chieti ha fatto. Fa rabbia perchè meritavamo il risultato pieno, ma di fortuna oggi ne abbiamo avuta veramente poca. Per un attimo mi è sembrata la partita contro la Vigor Senigallia con la porta stregata. C’è poco da girarci in torno, mancano 5 partite e dobbiamo vincerle tutte. A L’Aquila troveremo una squadra che mentalmente e fisicamente sta molto bene, ma noi abbiamo un solo risultato a disposizione. Barberini? Un ritorno positivo, col centrocampo a 3 avevo ipotizzato anche Pietropaolo ma Bontà apportava più inserimenti. Oggi non abbiamo rimpianti abbiamo dato tutto”.