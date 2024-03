SAN BENEDETTO – Nella mattinata di giovedì 28 marzo è stato inaugurato il ripristinato laghetto del “Giardino umido”, uno degli spazi tematici del tratto sud del lungomare cittadino.

Oltre al sindaco Antonio Spazzafumo e al vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Antonio Capriotti, sono intervenuti diversi cittadini e i presidenti dei quartieri di Porto d’Ascoli tra cui Leo Sestri, presidente del quartiere Mare, che ha costantemente sollecitato l’Amministrazione a ripristinare lo spazio acque, uno dei gioielli dei giardini tematici progettati dal compianto architetto Farnush Davarpanah e inaugurati esattamente 20 anni fa.

Nel suo intervento il sindaco Spazzafumo ha sottolineato il lavoro svolto dall’Amministrazione per l’attività manutentiva del patrimonio comunale, e del lungomare particolarmente, mentre il vicesindaco Capriotti ha annunciato il varo a breve del regolamento che disciplinerà il rapporto tra Amministrazione comunale e volontariato proprio in funzione di collaborare alla manutenzione del patrimonio comunale.

Riccardo Traini, della ditta EcoService che ha realizzato l’opera, ha poi illustrato l’intervento. Rispetto al precedente manufatto, costituito da un telo in gomma EPDM poggiato sul terreno, il nuovo stagno è stato dotato di una vasca in calcestruzzo con tessuto impermeabilizzante e rivestita di ghiaietto. Il manufatto è stato inoltre dotato di nuovi sottoservizi, con tecnologie aggiornate in particolare per la gestione della depurazione e chiarificazione dell’acqua.

Anche gli spazi circostanti la vasca sono stati riqualificati, con la posa di nuovo prato e arbusti e la ricostruzione dei percorsi di accesso all’area mediante l’uso di pietre a spacco naturale. L’opera ha avuto un costo di € 14.800,00 più IVA.