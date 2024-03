SAN BENEDETTO – “Navigare informati”, successo per l’iniziativa formativa di LNI e Capitaneria di Porto.

La locale Sezione della Lega Navale Italiana, nell’ambito di una lunga e consolidata collaborazione con la Guardia Costiera-Capitaneria di Porto, si è fatta promotrice di un progetto formativo avente come tema la sicurezza in mare.

Nei giorni 14 e 21 marzo numerosi soci della storica associazione cittadina hanno partecipato agli incontri informativi tenuti dal Personale esperto della locale Capitaneria di Porto.

Gli appuntamenti acquistano ulteriore risalto anche perché pensati e realizzati in occasione dell’imminente “Giornata Nazionale del Mare” prevista per l’11 Aprile 2024.

“Navigare informati”, questo il titolo dell’iniziativa, ha inteso trattare alcune tematiche di estrema importanza per tutti coloro che, per diporto o per professione, navigano per mare. Tra queste, in particolare, sono stati approfonditi gli argomenti relativi alle patenti nautiche; dotazioni di sicurezza; limiti di navigazione; gestione delle emergenze in mare; utilizzo del VHF; lettura e comprensione delle ordinanze; censimento pesca sportiva; comportamento da tenere durante battute di pesca; velocità e distanze di sicurezza.

L’iniziativa ha riscosso molto successo testimoniato dal numeroso pubblico che ha seguito con attenzione e partecipazione gli incontri sottoponendo i relatori a un vero e proprio fuoco di fila di domande. Le questioni sollevate dai presenti, tutte peraltro di estremo interesse e attualità, sono state argomentate e trattate in maniera ampia e approfondita dagli esperti uomini della Capitaneria che hanno messo in campo tutta la loro competenza e professionalità.

“L’intento della nostra Sezione è stato quello di fornire un servizio informativo che avesse l’obiettivo di rendere i nostri soci sempre più consapevoli dell’importanza di tenere corretti comportamenti durante la navigazione. Il prezioso supporto fornito dagli uomini della Capitaneria ha contribuito a chiarire, al di là di ogni possibile dubbio, come il rispetto delle normative vigenti sulla sicurezza in mare diventi elemento decisivo per la salvaguardia di uomini e mezzi. Ringrazio la Comandante Di Maglio per aver aderito con entusiasmo e sensibilità all’iniziativa”. Sono queste le parole del consigliere della Lega Navale Italiana Chiara Sgattoni, delegata alla gestione della darsena e della pesca sportiva.

“Abbiamo aderito con enorme piacere all’iniziativa proposta dalla Lega Navale Italiana – sezione di San Benedetto del Tronto – queste le parole del Com. Di Maglio – È importante sensibilizzare tutta la comunità sulle tematiche legate alla sicurezza in mare, accrescendo la cultura nautica di chi va in mare per lavoro e anche per diporto. I rischi connessi alla navigazione e gli incidenti occorsi in mare sono molteplici. Per questo è importante fare tanta prevenzione e promozione della cultura del mare, della sicurezza della navigazione, della salvaguardia della vita umana in mare e della tutela dell’ecosistema e della biodiversità marina. Nel corso degli incontri, si è cercato di mettere in luce quegli che possono essere i comportamenti pericolosi dovuti all’inosservanza delle più elementari norme di sicurezza, spesso associati all’imprudenza. Inoltre, si è data una risposta alle numerose curiosità che ci sono state poste: dai limiti di velocità, alle dotazioni di sicurezza, alla pesca sportiva. Anche tale confronto è stata l’occasione per far conoscere la regola da applicare al caso concreto e la giusta condotta da tenere in mare. Noi diamo sin da ora la nostra disponibilità a che iniziative di questo genere si possano ripetere”.

La Lega Navale Italiana di San Benedetto del Tronto porge i più sinceri e sentiti ringraziamenti alla Comandante Di Maglio, al Luogotenente Giovanni Minonne, al Primo Maresciallo Stefano Bonatti, al Sottocapo Quitadamo Lino, per aver permesso di realizzare un progetto dall’elevata valenza sociale e civile.

In considerazione dell’importanza e dell’interesse suscitato i vertici della Lega Navale Italiana e della Guardia Costiera – Capitaneria di Porto non escludono, a breve, altre giornate formative dedicate all’ulteriore approfondimento delle tematiche trattate.