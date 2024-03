SAN BENEDETTO – Tutto pronto al Riviera per Samb-Chieti.

NOTE

Cielo sereno, campo in buone condizioni. Samb in maglia bianca, ospiti in neroverde. Spettator 4’237.

FORMAZIONI

SAMB (4-3-3): Ascioti 04, Pagliari 04 (10′ Pietropaolo 03), Sbardella, Pezzola, Zoboletti 05, Arrigoni, Bontà (65’Fabbrini), Barberini (70′ Tomassini), Cardoni 04 (65’Toure 05), Senigagliesi (85′ Scimia), Martiniello.

All. Maurizio Lauro. A disp. Coco 03, Sirri, Chiatante 04, Lonardo 05.

CHIETI (4-3-3): Antignani 04, Cuccinello 04, Conson, Forgione (75′ Gatto), Castellano, Vesi, Gaye, Mercuri (65′ Sueva), Tortora 05 (90′ Di Sabatino 05), Fall (87′ Marino), Salvatore 03 (75′ Mazzei 03).

All. Pasquale Luiso. A disp. Serra, Ardemagni, Mancini, Esposito 04.

ANGOLI 12-0

AMMONITI Cucinello (C) Antignani (C)

ESPULSI

CRONACA

PRIMO TEMPO

1′ Punizione dal limite subito guadagnata da Martiniello. Ottima mattonella.

2′ Arrigoni calcia sulla barriera.

5′ Blitz sulla trequarti di Senigagliesi che ruba palla e si invola verso l’area, Cucinello lo stende. Giallo per fallo tattico.

6′ Zoboletti prova a liberare il destro dal limite, Vesi ribatte con la schiena.

19′ Destro di Senigagliesi al volo su cross di Martiniello. Blocca Antignani.

23′ Primo corner per i rossoblu. Arrigoni crossa in mezzo per Bontà che di testa mette alto di poco.

32′ Punizione dall’out di destra per la Samb, sfera che dopo una carambola scivola sul fondo.

37′ Un accorgimento tattico per Lauro che inverte i due esterni d’attacco Cardoni e Senigagliesi.

39′ Mercuri tenta una rovesciata in area, palla altissima. Si lamenta Fall che, meglio posizionato, avrebbe voluto calciare.

40′ Buona chance dal limite per Salvatore che però mastica il pallone e rende docile la traiettoria tra le braccia di Ascioti.

45′ Finisce senza recupero il primo tempo. 0-0.

SECONDO TEMPO

1′ Gran rasoiata di Arrigoni da fuori sul fondo di pochissimo.

3′ Colpo di testa di Zoboletti sugli sviluppi di corner, palla sul fondo di un nulla.

8′ GOL Chieti. Su ripartenza, forse viziata da un fallo, i neroverdi la sbloccano, destro di Fall respinto, da Ascioti, sulla ribattuta Forgione infila lo 0-1.

11′ Sinistro di Pietropaolo sul fondo di pochissimo.

12′ Gol del pareggio annullato ai rossoblu sugli sviluppi di un corner per carica sul portiere.

19′ Fall libera il destro su una ripartenza teatina. Alto sopra la traversa.

20′ Destro da fuori area di Senigagliesi, blocca Antignani.

28′ Punizione dalla trequarti per la Samb, Senigagliesi in mezzo ma la sfera è lunga per tutti.

30′ PEZZOLA GOL: cross di Arrigoni per Pezzola che in tuffo di testa fa 1-1.

38′ TRAVERSA CHIETI: Gaye col destro colpisce l’incrocio dei pali dopo una deviazione decisiva di Ascioti.

43′ Ancora gioco fermo per un uomo del Chieti a terra.

45′ Assegnati 7 di recupero.

45’+2′ Colpo di testa di Toure bloccato da Antignani.

45+5 Ci riprova ancora Toure sulla respinta corta di Antignani, salva sulla linea Conson. Clamoroso.

45+6′ Cross di Zoboletti per Scimia, alto sulla traversa.

45’+7 Angolo Samb, Arrigoni in mezzo per Pezzola che di testa mette alto.

45’+8′ Punizione Samb dai 30 metri. Arrigoni sul pallone. Palla corta per Pietropaolo che sbaglia il cross. Finisce qui. 0-0.