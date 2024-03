CUPRA MARITTIMA – La cittadinanza entusiasta freme, la Pasquetta si avvicina e cominciamo ad entrare nel vivo dei preparativi per l’attesissima Marà…tonina di San Basso prevista per la giornata di lunedì 1°aprile. Grazie al dinamismo del sodalizio podistico locale Marà Avis Marathon, in collaborazione con il comitato festeggiamenti San Basso e il comune di Cupra Marittima, si continua la tradizione di una manifestazione che, anche prima della pandemia (stop forzato solo nelle edizioni 2020-2021-2022), ha trovato sempre risonanza e consensi a livello regionale ed extra-regionale per la particolarità che si svolge ogni anno il giorno di Pasquetta.

La bellezza di questa competizione, abbraccia mare e collina (il via alle 9:00 dai campi da tennis in lungomare Romita) bordando il torrente Sant’Egidio; prevista anche una camminata ludico-motoria di 5 chilometri (partenza alle 9:05).

In riferimento alle premiazioni, sono previsti premi in denaro ai primi tre uomini e donne. Altri premi sono previsti al primo uomo e donna (Trofeo Avis di Cupra Marittima), per ogni categoria fino al quinto classificato, ai primi cinque gruppi più numerosi e ai gruppi aderenti al Criterium Regionale Marche CRM con minimo cinque partecipanti.

Iscrizioni e modalità per la partecipazione su ENDU all’indirizzo https://api.endu.net/r/i/85870 oppure via email iscrizioni@sportforyousrl.it e, solo per le società aderenti al Criterium, sulla home page del circuito Piceni & Pretuzi entro e non oltre le 12:00 di venerdì 29 marzo.

Comunicato Stampa Marà Avis Marathon_