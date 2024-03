Durante la giornata odierna ci saranno varie attività promosse dai tre enti a marchio Anffas del territorio, ossia la Fondazione Anffas Grottammare ETS, che gestisce i servizi residenziali, il diurno, il centro riabilitativo sanitario e i laboratori, l’Anffas Grottammare APS, associazione di promozione sociale che riunisce le famiglie, e la Cooperativa Sociale Anffas “Il Faro del Piceno”, che si occupa di inclusione lavorativa delle persone svantaggiate.

Le iniziative si svolgeranno sia presso la sede di Grottammare, in via Sacconi 40, che presso il Laboratorio di Ceramica, sito in Via Zuccoli 23 a San Benedetto del Tronto. Tutte le attività saranno aperte al pubblico e gratuite. Chiunque quindi potrà partecipare e nell’occasione avere informazioni sui servizi e sui laboratori.

Questo il dettaglio del programma :

1. Sede di Grottammare

Nel cortile/ area verde : dalle 15 alle 18 mercatino del Laboratorio di Ceramica Artistica della Fondazione e della Cooperativa sociale Anffas Il Faro del Piceno con possibilità di acquisto di prodotti.