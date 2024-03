SAN BENEDETTO – La Sambenedettese Basket vince la Coppa Abruzzo Under 17 Eccellenza, chiudendo il torneo disputato con le migliori formazioni abruzzesi e molisane da imbattuta. Un risultato importante e di prestigio che segue il terzo posto ottenuto al termine della stagione regolare, chiudendo alle spalle delle sole Roseto e Lanciano (che però a differenza dei rossoblù effettuano un importante lavoro di reclutamento a livello in particolare internazionale).

Secondo miglior realizzatore della coppa Nathan Marino con 21 punti di media ad allacciata di scarpe.

Queste le dichiarazioni di Coach Piero Bianchi rilasciate il giorno 20 marzo: “Sono contento per i nostri giovani 2007 e 2008 che si allenano duramente da settembre. Tutti loro sono migliorati, sia come padronanza dei fondamentali individuali che come conoscenza delle situazioni di gioco e, al di là dei risultati, è questo il vero obiettivo di un settore giovanile. Peccato solo che alcuni di loro, potenzialmente in grado di entrare in pianta stabile nella prima squadra della Samb, non siano disposti a investire più convintamente su se stessi come giocatori. Ma è uno step che sono ancora in tempo a fare. In quanto a me, 27 anni in panchina a livello senior (e quattro promozioni) dovrebbero avermi vaccinato contro ogni emozione. Ma un titolo è sempre un titolo, sia pur piccolo, e vincere fa sempre piacere”.

Questo il roster della Sambenedettese Basket under 17 Eccellenza: Camplese Lorenzo, Carboni Davide, Di Emidio Davide, Di Nicola Leonardo, Fazzini Cristiano, Kabunda Djoe Omer, Larizza Flavio, Marino Nathan, Marziani Andrea, Mudimbi Morgan, Quinzi Mattia, Roccasecca Emanuele, Simonella Samuele, Vazquez Maggiolo Silvano.

Capo Allenatore Piero Bianchi, Assistente Simone Marini, Preparatore Atletico Professressa Marina Cappelli, Responsabile del settore giovanile Marco Borgognoni