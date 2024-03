Nel pomeriggio di quel giorno, una donna si era presentata presso l’abitazione di un’anziana signora sita in via L. Ferri, simulando di essere stata incaricata della parrocchia di ritirare merce per beneficienza. La sconosciuta intavolava con l’anziana una simpatica chiacchierata, inducendola ad entrare in cucina e lasciando volutamente aperta la porta d’ingresso ad insaputa della vittima. Nel corso della chiacchierata, l’anziana proprietaria udiva dei rumori provenire dalla zona notte percependo, in quel frangente, la presenza di un’altra persona intenta a trafugare oro e denaro; per tale motivo iniziava ad urlare nei confronti della finta addetta della parrocchia che, vista la situazione, fuggiva per le scale raggiungendo altre due complici in attesa all’interno di una utilitaria di colore bianco con il portellone posteriore danneggiato, difetto notato da alcuni testimoni identificati poi nel corso delle indagini. Una volta caricata la complice, l’autovettura ripartiva a forte velocità dileguandosi nel traffico.

Ricevuta la denuncia dell’anziana vittima, i poliziotti del Commissariato P.S. di S. Benedetto avviavano un’intensa attività investigativa, diretta dalla Procura della Repubblica di Ascoli Piceno, verificando i sistemi di videosorveglianza dislocati lungo il tragitto di fuga. L’accurata analisi dei video permetteva l’individuazione dell’autovettura utilizzata dalle malviventi. Inoltre si appurava che la stessa era stata, anche di recente, utilizzata da donne con precedenti specifici residenti sul litorale teramano. La Polizia di Stato, grazie al fondamentale ausilio dei testimoni ai fatti, riusciva quindi a raccogliere importanti indizi per l’individuazione delle due donne autrici del furto. Gli elementi venivano raccolti all’interno di un’articolata informativa di reato a carico delle due donne, trasmessa poi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno che, vagliato l’esito degli accertamenti svolti, faceva richiesta di ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere a carico delle due donne identificate.

Il G.I.P. presso il Tribunale di Ascoli Piceno emetteva quindi un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico delle due nomadi. Nella mattinata del 25 c.m. personale della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato, in collaborazione con le Squadra Mobili delle Questure di Teramo e Ascoli Piceno, rintracciavano le autrici del furto presso le rispettive abitazioni site nel teramano e le trasportavano presso la casa Circondariale di Teramo a disposizione dell’A.G.

Nei prossimi giorni le due donne arrestate verranno interrogate e potranno fornire la loro versione dei fatti.