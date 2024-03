SAN BENEDETTO – Si è svolto al Palasport “Bernardo Speca” di San Benedetto la nona edizione del Memorial “Benedetto Voltattorni” di calcio a cinque, organizzato dalla dirigenza della Tecno Riviera delle Palme, capitanata dall’inossidabile presidente Arcangelo Grossi, da sempre promotore del calcio a cinque sambenedettese.

L’edizione 2024 del Memorial ha visto la partecipazione di tre squadre: la Tecno Riviera della Palme che milita nel campionato di serie D, una rappresentativa dell’arma dei carabinieri denominata Gazzelle United e non sono mancate le vecchie glorie della Tecno Riviera delle Palme, cioè i veterani che hanno fatto la storia del calcio a cinque sambenedettese, da quando la società è nata, molti e molti anni fa.

Il torneo è stato vinto dalla squadra di serie D della Tecno che ha battuto in finale le Gazzelle United per 2-0. L’intero Memorial, che aveva il patrocinio dell’assessorato allo sport del comune di San Benedetto, è stato accompagnato dalla musica di Radio Domani grazie alle musiche di Andj t dj.

«Vogliamo mandare un ringraziamento – hanno detto gli organizzatori – agli sponsor Tecno e Mc Donald’s San Benedetto che, oltre a seguire le vicissitudini della nostra società nel campionato, hanno aderito a seguire anche questo Memorial».

Nelle foto, in maglia bianca la Tecno vincitrice del Torneo; in maglia nera la Gazzelle United e in maglia rossa le vecchie glorie della Tecno