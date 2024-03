SAN BENEDETTO – Serie C Femminile: Adriatica Fano 1-3 Edilmonaldi HappyCar (18/25, 18/25, 25/23, 11/25).

Il commento di Coach Giuseppe Cupelli: “Vittoria doveva essere e vittoria è stata! Continuiamo a occupare la seconda posizione in classifica e vogliamo rimanere almeno così, perché, a parte noi, nessuno riesce a togliere punti alla capolista. Le ragazze si sono presentate a Fano cariche, con la voglia di proseguire l’ottimo cammino e di tenere a distanza una grande squadra come Gabicce. Abbiamo approcciato molto bene la gara, giocando due set di livello altissimo. Nel terzo parziale un piccolo calo di tensione ha permesso a Fano di rientrare, ma abbiamo ripreso subito la gara in mano e nel quarto set non c’è stata partita. Arriviamo alla pausa di Pasqua con una serie di risultati più che positiva, sarà l’occasione per ricaricare le batterie e recuperare alcuni acciacchi fisici”.

Serie C Maschile: Farmacia Amadio 3-2 Virtus Fano (25/19, 22/25, 25/19, 23/25, 15/13).

Il commento di Coach Rocco Netti: “Partita bella, vincente, combattuta fino alla fine contro una Virtus Fano agguerrita. All’andata gli avversari non ci avevano quasi mai fatto veder palla ma stavolta, pur scendendo in campo con una squadra estremamente rimaneggiata, siamo stati bravi a imbastire le nostre trame di gioco. Chi è stato chiamato in causa ha risposto con una grande prestazione, dando il proprio contributo affinché la squadra portasse a casa un successo importante ai fini della classifica. Alla ripresa del campionato, infatti, ci giocheremo il terzo posto contro Macerata. La pausa di Pasqua speriamo sarà utile per recuperare le tante defezioni che ci hanno colpito nelle ultime gare e arrivare al meglio agli spareggi promozione”.