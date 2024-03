CUPRA MARITTIMA – Le iscrizioni saranno aperte dal 15 gennaio al 23 aprile alle ore 23:59 online sul sito www.adriaticseries.it. L’organizzatore di questa splendida manifestazione atletica è la Flipper Triathlon Ascoli Piceno Associazione Sportiva Dilettantistica.

Di seguito potete trovare il programma delle gare (provvisorio) e i costi per la partecipazione:

Sabato 27 aprile 16.00 – 19.00 consegna pacchi gara; ore 19.00 briefing.

Domenica 28 aprile 08.00 – 09.30 consegna pacchi gara; 08.30 – 09.45 apertura zona cambio; 10.00 partenza dall’arrivo dell’ultimo atleta in T2; 13.30 bike check out (oltre l’orario indicato non sarà più garantita la custodia delle bici); 12.45 Pasta party e 13.30 Premiazioni.

Contributo Iscrizione: 60€ per le categorie da S2 a S4 e da M1; 25€ per la categoria S1; Senior/Master € 60.00; Paratriathlon € 60.00; Under 23 € 25.00.

Il referente sarà Avigliano Raffaele Tel.: 3357143015 INFO@ADRIATICSERIES.IT

LOCATION: Cupra Marittima – Nuova location Segreteria gara in VIA TOMMASO DA MARANO

Di gran rilievo il sodalizio creatosi dal team promotore della Flipper Triathlon con il Comune e le associazioni del territorio di Cupra Marittima. A supporto, le Forze dell’Ordine che consentiranno a tutti gli atleti di gareggiare in massima sicurezza durante lo svolgimento di questa straordinaria competizione.