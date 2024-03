SAN BENEDETTO – Si è chiuso martedì 26 marzo, al Teatro Concordia di San Benedetto, il cartellone della rassegna “Marzo è Donna”, a cura dell’amministrazione comunale in collaborazione con l’Amat. La serata ha visto sul palco Massimo Wertmüller e Nicoletta Della Corte in “Lina’s Rhapsody. Ovvero: avventure e canzoni di Lina Wertmüller”, uno spettacolo ideato e scritto da Valerio Ruiz. Ad accompagnarli i musicisti Santi Scarcella (pianoforte e fisarmonica), Fabrizio Guarino (chitarra), Alessandro Patti (contrabbasso) e Simone Talone (percussioni).

Non era forse a tutti nota la grande passione della celebre regista per la musica e, probabilmente, era ancora meno noto il fatto che abbia scritto tantissime canzoni per il cinema e per il teatro, rivelando uno straordinario talento anche per la scrittura dei testi di canzoni. Un talento innato e sorprendente che le ha permesso di affiancarsi a compositori e musicisti eccellenti, che hanno messo in musica le sue parole dando vita e melodie indimenticabili e di grande impatto emotivo.

Un viaggio questo, che ha condotto il pubblico del Concordia non solo nel mondo musicale e poetico di Lina Wertmüller, ma anche nella sua storia famigliare e personale, oltre che di artista, attraverso l’ironia e la verve del nipote Massimo Wertmüller e la voce calda e appassionata di Nicoletta Della Corte, che hanno restituito un ritratto accattivante, vivace e sincero di una tra le più grandi registe del cinema italiano. Canzoni come “Mi sei scoppiato dentro il cuore” e “Fortissimo”, scritte con Bruno Canfora, “I Basilischi”, colonna sonora del suo omonimo film, scritta con Ennio Morricone, “La mia malinconia” per Amarcord di Fellini e “Canzone Arrabbiata” per il suo film “Storia d’amore e d’anarchia”, scritte con Nino Rota, con cui ebbe una lunghissima collaborazione, fino a quelle scritte sempre con Rota per la celebre serie tv “Il giornalino di Gian Burrasca”, tra cui le più note “Gian Burrasca” e “Viva la pappa col pomodoro”, hanno divertito e appassionato il pubblico presente, offrendo una preziosa testimonianza di arte e di vita in cui si sono mescolati, come su una tavolozza di colori diversi e contrastanti, malinconia, allegria, sarcasmo, eleganza, mistero, sapienza, irriverenza.

Un racconto di parole e musica che è riuscito a cogliere e a fissare un altro volto, quello forse meno conosciuto, di Lina Wertmüller che, nato dal suo profondo e duraturo rapporto con la musica di qualità, ci ha lasciato opere indimenticabili, capaci ancora oggi di trasmettere emozioni intense e messaggi senza tempo. Un’eredità frutto del minuzioso lavoro, della passione e della genialità di una personalità fuori dal comune.