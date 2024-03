ROSETO DEGLI ABRUZZI – E’ ufficiale che sarà il celebre cantautore Alex Britti ad aprire, il 5 agosto, alle ore 21,30, presso lo stadio “Fonte dell’Olmo” di Roseto degli Abruzzi, la terza edizione del festival “Emozioni in musica“, organizzato dall’associazione musicale Le Ombre, presieduta da Silvio Brocco, con il contributo del comune di Roseto e il supporto di numerosi sponsor.

Il festival, che si svolgerà dal 5 al 7 agosto, ha la direzione artistica del musicista Morgan Fascioli, supportato da uno staff esperto e collaudato, e sin dall’inizio ha attratto migliaia di spettatori ospitando, nelle passate edizioni, grandi nomi della musica nazionale come Patty Pravo, Massimo Ranieri, Loredana Bertè, gli Stadio, Francesco Gabbani, Al Bano.

Il cantautore romano sarà, dunque, l’ospite della prima serata, una delle date del suo tour “Alex Britti Live 2024“, che lo vedrà in giro per l’Italia nelle principali arene, piazze e festival fino all’ evento finale del 18 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma. Reduce dal successo di “Supereroi“, l’ultimo brano dal sound blues, pop, rap con contaminazioni urban uscito a novembre e dalle hit della scorsa estate “Tutti come te” e “Nuda“, con cui ha inaugurato la sua nuova fase artistica e il suo ritorno sulla scena musicale, Alex Britti riproporrà il meglio del suo repertorio oltre ai brani più recenti, accompagnato della sua inconfondibile chitarra.

“Si tratta di una kermesse che anche in questa edizione si fonda su un’importante co-progettazione tra Emozioni in Musica e l’amministrazione comunale di Roseto – ha dichiarato il sindaco di Roseto degli Abruzzi, Mario Nugnes. “Una sinergia che ha permesso di dare continuità a una iniziativa di altissimo livello che affonda le radici nel passato, grazie al lavoro e alle intuizioni del dottor Silvio Brocco, benefattore della nostra città e fondatore di Emozioni in Musica. Questa collaborazione -ha concluso- permette di confermare la rassegna come il principale evento dell’estate rosetana e di continuare a farla crescere nel panorama regionale e nazionale“.

Altri due grandi esponenti della nostra musica, i cui nomi saranno resi noti nelle prossime settimane, andranno a completare il cartellone delle tre serate del festival, che promette di riconfermarsi una delle più importanti kermesse musicali estive del centro Italia.

I biglietti sono già disponibili in prevendita sui siti di Ticketone (link https://www.ticketone.it/event/alex-britti-stadio-comunale-fonte-dellolmo-18488988/) e Ciaotickets (link https://www.ciaotickets.com/biglietti/alex-britti-roseto) e nei punti vendita autorizzati.