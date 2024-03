Cupra Marittima vince il premio comuni virtuosi

Grazie al costante impegno dell'Amministrazione comunale e al progetto Cupra per l'ambiente, il comune di Cupra è stato premiato per la strategia virtuosa nella gestione dei rifiuti, per la programmazione di prospettiva e per la molteplicità di iniziative messe in campo per imprimere un cambiamento in tutta la comunità locale

di Redazione