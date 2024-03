SAN BENEDETTO – Marche&Wine, il Piceno mostra le sue eccellenze: al via la rassegna enoturistica “dalla Vigna alla Tavola”.

Gli eventi, organizzati da Partners in Service (rappresentato da Barbara Zambuchini) in collaborazione con il Comune di San Benedetto, sono stati presentati nella mattinata di oggi, martedì 26 marzo, all’interno della splendida Sala della Poesia del Palazzo Bice Piacentini – location che ospiterà la prima tappa, domenica 7 aprile.

La rassegna ha come obiettivo principale quello di celebrare l’incontro tra i prodotti del mare Adriatico e le delizie culinarie tipiche delle Marche, offrendo ai partecipanti un’esperienza unica che coniuga gusto e bellezza paesaggistica: si darà spazio ai vini e alle birre della Regione Marche, in 10 tappe dal 7 aprile al 10 giugno.

È un percorso che si lega al mare, unendolo con i prodotti dell’interno. Il cibo si lega al territorio, quindi abbiamo legato l’evento alle tappe storiche, con il supporto dello storico Giuseppe Merlini nei 5 appuntamenti nei luoghi “esterni” al nostro comune.

Oltre alle prelibatezze enologiche, a tavola saranno protagonisti i Presidi Slow Food, alla base di molte pietanze servite nell’ambito della rassegna.

C’è anche il food contest “Un Mare di Marche”, con la collaborazione di diversi produttori del territorio.

«Per noi è sempre bellissimo accogliere questi eventi, perché stiamo cercando di puntare forte sull’enogastronomia come Amministrazione» – ha dichiarato l’Assessore Laura Camaioni – «Mi piace che sia una cosa diffusa e aperta alle collaborazioni con altre realtà. Il sommelier Francesco Felix collaborerà con il nostro progetto».

Collaborazione con le cantine Velenosi, Vallorani e Lumavite.

«Ospiteremo il nostro evento a Palazzo Chiappini, che è poco conosciuto, ma è una vera chicca» – ha dichiarato Piera Rossi, Consigliera del Comune di Acquaviva.

«Plaudisco a questa iniziativa portata avanti da Barbara, perché rappresenta il territorio Piceno nella sua interezza» – spiega Sergio Corradetti, presidente dell’Associazione Anice Verde di Castignano – «Uno dei nostri difetti è proprio quello di rappresentare ciò che ci è vicino, ma dovremmo coordinarci per attrarre le persone che devono arrivare sul territorio. Questa è una vetrina che consente di apprezzare territorio, prodotti e diversità. L’ente che rappresento, Associazione Anice Verde di Castignano, primo presidio Slow Food nel 2018. È un punto di partenza per l’economia locale, così come la cipolla rossa di Pedaso, la Fava di Favalanciata. Ci vogliono interazioni, per ottenere risultati migliori per tutti».

TUTTI GLI EVENTI:

1. Domenica 7 aprile:

Degustazione “Sulle Note della Storia” al Palazzo Piacentini di San Benedetto del Tronto (AP). Vini di Velenosi, Vallorani e Lumavite.

2. Giovedì 11 aprile:

Degustazione “La Stiva” al Ristorantino “La Stiva” di San Benedetto del Tronto (AP). Vini di Cherri, Marcaro e Valle del Sole.

3. Venerdì 19 aprile:

Degustazione “Una Storia in Comune” al Palazzo Chiappini di Acquaviva Picena (AP) con l’arpista Natalia Ciarrocchi. Vini di Moncaro, Cherri e Roberto Capecci.

4. Venerdì 26 aprile:

Degustazione “Vallorani” all’Az. Agricola Vigneti Vallorani di Colli del Tronto (AP).

5. Venerdì 10 maggio:

Degustazione “Lumavite” alla Cantina Lumavite di Rapagnano (FM).

6. Sabato 11 maggio:

Degustazione “Spicchi di Storia” al Giardino degli Agrumi di Massignano (FM).

7. Martedì 21 maggio:

Degustazione “Attico sul mare” al Ristorante “Attico sul Mare” di Grottammare (AP).

8. Venerdì 24 maggio:

Degustazione “Antichi Avvistamenti” alla Torre dei Gualtieri di San Benedetto del Tronto (AP).

9. Lunedì 10 giugno:

Degustazione “Navigando a Vista” al Borgo Grottammare Alta di Grottammare (AP).

10. Giovedì 13 giugno:

Degustazione “Velenosi” alla Cantina Velenosi Vini di Ascoli Piceno (AP).