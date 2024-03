SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Fornire ai partecipanti gli strumenti per diventare dei cartotecnici, figure professionali specializzate nella produzione di articoli in carta, cartone e packaging. E questo l’obiettivo del corso realizzato dalla cooperativa Ama Aquilone insieme alla cooperativa sociale SocialCart e grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno e che rientra nell’ambito del progetto Attenzione Fragile.

Il corso si articola in: 16 ore sicurezza dei lavoratori rischio alto; 12 ore abilitazione alla conduzione di carrelli semoventi (di cui 4 ore prova pratica); 12 ore primo soccorso; 8 ore antincendio rischio medio; 3 ore Presentazione del settore cartotecnica, il mercato del lavoro e la normativa di riferimento; 4 ore visite guidate presso tipografie e cartotecniche del territorio.

Inoltre è previsto uno stage di 15 ore da svolgere presso il laboratorio cartotecnico della cooperativa Socialcart in via DellArtigianato a Colli del Tronto.

Durante questo periodo saranno svolte le seguenti attività: impostazione operativa dei processi dellimpianto; impostazione dei parametri di lavorazione sulla base delle indicazioni di commessa o per lavorazioni standard; condurre l’impianto per la produzione di articoli in carta, cartone e packaging, provvedendo a realizzare le diverse operazioni di stampa, nobilitazione, fustellatura, cordonatura, incollatura, piegatura, cucitura e pareggiatura, monitorando e valutando eventuali modifiche dei parametri di lavorazione; conduzione e controllo dell’impianto per la realizzazione delle varie fasi di lavorazione (stampa, nobilitazione, fustellatura, cordonatura, incollatura, piegatura, cucitura, pareggiatura); conduzione dell’impianto per la realizzazione delle fasi di impilamento e confezionamento.

Il corso è riservato a non più di dieci persone fragili (invalidi fisici, psichici e sensoriali, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, ludopatici, genitori e minori in età lavorativa di famiglie in difficoltà, migranti, donne vittime di tratta e/o violenza, persone detenute o ammesse alle misure alternative alla detenzione), di età non inferiore ai 16 anni.

Essendo un corso ad occupazione garantita, la SocialCart s’impegna ad attivare, a corso ultimato, un contratto di lavoro, collaborazione trimestrale con almeno il 20% del totale dei partecipanti che avranno portato a termine il corso.

Le lezioni si terranno al mattino dalle 9 alle 13, indicativamente nella giornata di lunedì. La parte teorica si terrà a San Benedetto in via Pasubio 78. La partecipazione al corso è totalmente gratuita.

L’inizio è previsto per il 15 aprile 2024. Le domande di partecipazione, redatte secondo il fac-simile disponibile presso gli uffici di Ama Aquilone Servizio per il lavoro in via Pasubio, 78 a San Benedetto del Tronto, potranno essere consegnate a mano oppure inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: ama.lavoro@ama.coop entro e non oltre il giorno 11 aprile. A coloro che avranno frequentato almeno il 75% delle ore previste del corso saranno consegnati gli attestati di frequenza e abilitazioni. Per maggiori informazioni contattare Ama Lavoro al numero 0735592530 oppure via e-mail all’indirizzo ama.lavoro@ama.coop