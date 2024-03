ANCONA – È la prima volta che nella nostra trasmissione web Arti & Scienza abbiamo avuto come ospite un filosofo: Giancarlo Galeazzi, anconetano, esperto della filosofia personalista in modo particolare di quella maritainiana. Galeazzi è stato docente di Filosofia morale all’Istituto Teologico Marchigiano della Pontificia Università Lateranense, direttore dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose Lumen gentium, dove ha insegnato Filosofia teoretica, ha insegnato anche all’Università di Urbino filosofia nel corso di Sociologia della multiculturalità.

Il nostro filosofo tiene la rassegna annuale A scuola di filosofia per il Comune di Ancona. È stato fondatore e presidente onorario della Società Filosofica Italiana di Ancona. È anche giornalista pubblicista ed è stato collaboratore della terza pagina de “L’Osservatore Romano”. Studioso di personalismi filosofici e di personologie scientifiche, ha curato l’edizione italiana di alcune opere di Jacques e Raissa Maritain: Per una filosofia dell’educazione, Cultura e libertà, Georges Rouault. È autore, tra l’altro, dei volumi: Personalismo e Jacques Maritain un filosofo per il nostro tempo. È stato nominato membro dell’Accademia marchigiana di scienze, lettere e arti, e benemerito della scuola, della cultura e dell’arte. È stato nominato cittadino benemerito dal Comune di Ancona, e cittadino onorario dal Comune di Osimo.

Componente emerito del Consiglio scientifico dell’Istituto Internazionale Jacques Maritain e direttore responsabile dei Quaderni del Consiglio Regionale delle Marche, nei quali ha pubblicato due dedicati a Maritain: Il pensiero di Jacques Maritain (2018) e Le Marche e Jacques Maritain (2020) e altri due dedicati a papa Francesco: Il pensiero di papa Francesco (2016) e Lo stile dialogico di papa Francesco (2021).

Il professore ha messo a confronto il percorso dell’umanesimo integrale di Jacques Maritain morto nel 1973 con quello dell’ecologia integrale di papa Bergoglio a dieci anni dall’elezione dal soglio pontificio.

Sono passati cinquant’anni da quando Maritain ha pubblicato Umanesimo integrale e dieci anni dall’elezione di papa Bergoglio e normalmente le ricorrenze sono buone occasioni che servono a far riflettere, se servissero solo a celebrare delle date sarebbero soltanto qualcosa di folcloristico. Afferma il professor Galeazzi: “noi ci troviamo di fronte a due giganti della Chiesa contemporanea che hanno in comune una capacità di conciliazione per cui, Maritain concilia la Chiesa con la modernità con riguardo alla democrazia e papa Francesco concilia la Chiesa con la post-modernità con riguardo alla ecologia. Sembra incredibile, perché oggi ormai è acquisito, ma fino a ieri, l’altro ieri, la democrazia era rifiutata dalla Chiesa perché antireligiosa e l’ecologia era rifiutata perché antiumanistica”. Il professore ha sottolineato che un filosofo come Maritain ha il grande merito di mostrare il nesso tra cristianesimo e democrazia.

La visione dell’umanesimo integrale e quella dell’ecologia integrale non sono assolutamente alternative ma complementari, ha sostenuto fermamente Galeazzi: “Direi che la novità è una novità di paradigma. Vale a dire, mentre in passato l’umanesimo si occupava anche di ecologia ma come settore particolare, come problema specifico più o meno contingente, più o meno urgente, oggi alla luce di papa Francesco noi dobbiamo rovesciare questo paradigma e dire che l’umanesimo integrale si scrive nell’orizzonte dell’ecologia integrale cioè non l’ecologia come settore dell’umanesimo, ma l’umanesimo come ambito dell’ecologia, il che vuol dire proprio modificare l’impianto concettuale per cui si afferma, che l’uomo fa parte della natura quindi non né può fare a meno, ma rispetto alla sua natura ha una specificità che non è una sua superiorità, ma è un’eccedenza, una diversità che comporta responsabilità da parte dell’uomo nei confronti del creato”.

Secondo il filosofo anconetano, l’umanesimo può diventare un elemento dell’ecologia proprio perché l’ecologia con papa Francesco sceglie la dimensione integrale. Se si trattasse di un altro tipo di ecologia, per esempio la cosiddetta ecologia profonda o l’ecologia radicale oppure il pensiero verde, totalitario, non ci sarebbe spazio per l’uomo e per la sua specificità. Tutto sarebbe naturale, naturalistico. Invece con l’impostazione di papa Francesco l’ecologia è ambientale e sociale nello stesso tempo, perché essa è chiamata a rispondere al duplice grido della terra ferita e dei poveri emarginati. È sempre sulla questione ambientale e sulla questione sociale che contemporaneamente bisogna intervenire. Aggiunge il professore: “Ecco perché la responsabilità diventa la grande virtù del nuovo umanesimo, perché si tratta non solo di essere liberi, di essere uguali, di essere fratelli, ma di diventare liberi, uguali e fratelli. La responsabilità è questa conquista della libertà, dell’uguaglianza, della fratellanza. Maritain con umanesimo integrale intendeva tutto l’uomo e adesso c’è un motivo in più che arricchisce il concetto di integrale: è integrale anche perché si integra nella ecologia”.

Continua i nostro ospite “Maritain punta alla città fraterna, questa è l’espressione sua. Papa Bergoglio punta alla casa comune, questa è l’espressione sua. Queste due espressioni in realtà dicono la stessa cosa e cioè che la natura è questo orizzonte che ingloba tutto e nel quale l’uomo è chiamato ad esercitare quella fratellanza che è stata fin ora chiamata «il principio dimenticato della modernità». In realtà la modernità ha esaltato la libertà e l’uguaglianza, tanto da farne delle ideologie o delle utopie”.

Il problema di Jacques Maritain, ha spiegato Galeazzi, era di fare argine contro, gli umanesimi laicisti, gli umanesimi secolaristi, gli umanesimi atei, antireligiosi. Questi umanesimi, queste dimensioni delle ideologie di Maritain oggi ha fatto o sembra aver fatto il suo tempo per cui non è più questa la questio. La questio fondamentale è l’ambiente, ecco perché papa Francesco riprende il tema di Maritain. Questo è un punto essenziale, evidenzia Galeazzi, Maritain aveva esaltato l’umanesimo rifiutando l’antropocentrismo. Papa Francesco rifiuta anche lui l’antropocentrismo e mette l’umanesimo nell’orizzonte ecologico, la famosa frase di papa Francesco che certamente anche Maritain sottoscriverebbe, è: “Tutto è connesso”. Ecco perché l’umanesimo integrale è necessario anche oggi, proprio perché con l’ecologia integrale è in grado di affrontare le nuove questioni alla luce di quello che era il comandamento principale del filosofo Maritain. Il professor Galeazzi conclude dicendo: “che per il nostro tempo, Maritain insiste su una categoria che sembrava aver fatto il suo tempo: la categoria di amicizia che è una categoria che appartiene al pensiero classico di Aristotele: l’amicizia civile; Maritain la riprende e la ripropone anche nella versione evangelica. Questa categoria non è solo una categoria classica, sociale è anche una categoria nuova e umana. Anche papa Francesco tratta della fratellanza e dell’amicizia sociale in “Fratres omnes”. L’amicizia è il senso più profondo della convivenza umana, quando vuole essere veramente umana, umanistica e umanizzante”.

Sul sito del Consiglio Regione Marche è possibile trovare i file pdf dei quaderni compresi quelli citati del professor Giancarlo Galeazzi

https://www.consiglio.marche.it/informazione_e_comunicazione/pubblicazioni/quaderni/index.php