Con l’arrivo della bella stagione, comincia il periodo dei concerti, delle manifestazioni e degli eventi sportivi. Il Network FiFa Security è ormai un punto di riferimento per la gestione del controllo accessi e della sicurezza degli eventi in Italia, come ad esempio il MotoGp al Mugello, la Biennale di Venezia e la Notte della Taranta in Salento.

Oggi è sempre più richiesta la professionalità degli operatori che lavorano con il pubblico, per questo FiFa Security investe in formazione e seleziona ragazze e ragazzi da avviare alla professione di Addetto ai Servizi di Controllo.

La selezione dei candidati e l’iter formativo sono finalizzati all’iscrizione all’elenco prefettizio nazionale, condizione necessaria per lo svolgimento dell’attività su tutto il territorio, e che fornisce crediti anche per gli studi universitari.

L’opportunità di lavorare è a tempo pieno o a chiamata solo quando si è disponibili, quindi variabile a seconda delle esigenze, la cosa fondamentale è la volontà di impegnarsi per fornire la massima professionalità.

Sul sito fifasecurity.it è possibile approfondire, trovare informazioni e candidarsi.