SAN BENEDETTO – Nella 18° partita di campionato, fuori casa la Fi.Fa Security S. Benedetto gioca una bella partita, ma cede al Rugby Colorno e chiude il match sul 59-27.

Il primo tempo ha visto il gioco concentrarsi a metà campo, con le due squadre che si sono fronteggiate in apparente equilibrio in mischia e nel gioco alla mano. I ragazzi di Lobrauco sono stati per 2 volte avanti nel punteggio, prima con un calcio di punizione di Genovese e poi con una bella meta realizzata da Sioli, trasformata da Genovese nata da una splendida azione in contropiede.

Nelle azioni seguenti, l’Unione Rugby difende la propria metà campo, ma il Colorno trova dei varchi liberi, approfittando delle touche gestite in modo vincente, segnando 4 mete e chiudendo con il parziale di 24-10 nei primi 40 minuti.

Nella ripresa Colorno spinge in avanti e guadagna per 5 volte la linea di meta, con azioni di attacco che l’Unione Rugby fatica a contenere, nonostante la linea serrata della difesa. I sambenedettesi giocano con il massimo impegno, reagiscono e avanzano e riescono a segnare tre mete con Sioli, Alemanno e Genovese, di cui una trasformata dallo stesso Genovese, ma non basta per raggiungere i Barbari che conquistano la vittoria, chiudendo il match sul punteggio di 59-27.

Un plauso alla squadra che fino all’ultimo ha giocato con la massima concentrazione, una bella prova di forza del gruppo che si sostiene dal primo all’ultimo minuto.

La formazione scesa in campo: Alemanno, Pellei, Di Marcantonio, Del Prete, Fratalocchi, Coppa, Gianfreda, Paoloni, Alesiani, Genovese, Tosti, Fulvi, Palavezzati, Sioli, Vaccari. A disp. Tallé, Muratore, Russo, Valentini, Di Bartolomeo, Scipioni, Perna.

Dopo tre settimane di stop, la serie B tornerà in campo domenica 14 Aprile: al Mandela la Fi.Fa. Security UR San Benedetto alle 14.30 affronterà il Bologna Rugby Club.