SAN BENEDETTO – Questa mattina Italgas ha informato la Polizia Municipale della necessità di intervenire con urgenza su un guasto della rete di distribuzione del gas verificatosi all’intersezione tra via del Mare e via Colleoni.

Chi proviene dal sottopassaggio di via del Mare deve obbligatoriamente svoltare a destra in via del Cacciatore oppure, più avanti, a sinistra in via Sgambati. I lavori si protrarranno fino alla serata di martedì 26 marzo.

Transito da via mare verso est, chiuso. Verso ovest, sono in allestimento presegnalazioni in via dei Mille per invitare a riprendere via Scarlatti anziché arrivare fino a via del Mare dove comunque non è possibile procedere verso ovest.