MONTEPRANDONE – Monteprandone: Mucci, Vagnoni, Mirko Salladini, Evangelista 3, Cancellieri, Di Girolamo 3, Cani, Grilli 7, Capocasa, Tritto, Cuzzi 3, Moreno Salladini 1, Cocco 10, Takacs 2, Romussi 1, Cela. Allenatore: Vultaggio.

Bologna United: Sidibe 3, Drudi 11, Pagano 5, Gorchs 3, Barbieri, Ben Hadj, Badiali, Ragazzoni 1, Vita, Segapeli 1, Rossi 6, Ciacco, Ben Henia, Norfo, Dall’Olio. Allenatore: Di Matteo.

Arbitri: Limido e Donnini.

Nota: parziale primo tempo 15-15.

L’Handball Club Monteprandone inaugura la poule playoff con un pareggio. Al Colle Gioioso la strafavorita Bologna United è costretta al 30-30. Dopo una partita tiratissima, coi padroni di casa che all’ultimissimo sprecano un tiro franco: sarebbe stato il punto del successo.

Ma può andar bene così. La prestazione dei verdi, ancora una volta spinti da un Colle Gioioso caldissimo, è da incorniciare. Al culmine di una sfida molto equilibrata (un gol al minuto). La trama: avvio tirato, con gli ospiti molto bene in difesa, ma Monteprandone ha ritmo, è intensa, risponde colpo su colpo e dietro tiene. Si va al riposo sul 15-15.

Nella ripresa marchigiani molto carichi, dopo sette minuti scappano a +5 (21-16). Bologna non molla, pareggia e dopo la metà di frazione contro-sorpassa a + 3 (23-26). Qui Monteprandone ha il merito di non disunirsi. Di restare attaccato alla gara e negli ultimi quattro minuti risale. Il 30-30 a 60 secondi dalla fine. Quindi, prima della sirena, l’occasione per inaugurare col botto la seconda parte di stagione. Sono comunque applausi e sorrisi.

“Grande partita. Per lunghi tratti abbiamo fatto veramente bene, siamo stati preponderanti sia atleticamente che tatticamente” commenta coach Andrea Vultaggio. “Nonostante il pareggio lasci un po’ di amaro in bocca, va ricordato che avevamo di fronte una vera e propria corazzata. I ragazzi sono stati quasi perfetti e alla fine non intaschiamo tutta la posta in palio solo per via di alcuni dettagli e del grande valore dei nostri avversari. Dobbiamo essere felici per il livello raggiunto, abbiamo dimostrato che in casa possiamo mettere in grossa difficoltà qualsiasi avversario. Adesso il nostro obiettivo è quello di cercare di portare via qualche punto da Prato alla ripresa, il 7 aprile, e poi giocarci il tutto per tutto nelle successive due gare casalinghe con Belluno e San Vito” conclude Vultaggio.

Questa la classifica della poule scudetto (le partecipanti hanno ereditato i punti ottenuti negli scontri diretti della stagione regolare): Bologna United 5 punti, San Vito Marano 4, Belluno 4, Monteprandone 3, Team Mascalucia 2, Prato 0.