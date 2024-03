CUPRA MARITTIMA – Elizabeth Berry, una famosa attrice, è intenzionata a realizzare un film sulla storia vera di una coppia, Gracie Atherton-Yoo e Joe Yoo la cui relazione clandestina aveva infiammato la stampa scandalistica e sconvolto gli Stati Uniti vent’anni prima. Per prepararsi al suo nuovo ruolo, entrerà nella loro vita rischiando di metterla in crisi. Parte da qui May December, il nuovo film di Todd Haynes, con protagonisti Natalie Portman, Julianne Moore e Charles Melton, presentato in concorso a Cannes 76, candidato agli Oscar 2024 nella categoria Miglior sceneggiatura originale. Un film tra melodramma e thriller psicologico che si ispira ad una storia realmente accaduta negli stati uniti negli anni novanta. Todd Haynes dopo ‘Carol’, ‘Lontano dal Paradiso’ e ‘La stanza delle meraviglie’ torna in grande forma.

Dopo qualche giorno di pausa rientra il cinema per i più giovani, con una favola ambientalista, per richiamare l’attenzione al rispetto verso la natura. Emma e il giaguaro nero ci porta nel cuore dell’Amazzonia per raccontarci una straordinaria amicizia tra una ragazza e un giaguaro protetto.

A chiudere la settimana uno dei film che Kubrik considerava nella top ten dei capolavori mondiali Quarto potere – Citizen Kane di di Orson Welles.

Di seguito la programmazione completa: