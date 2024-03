MATESE – Tutto pronto a Piedimonte per Matese-Samb.

NOTE

Campo sinitetico. Padroni di casa in maglia biancoverde, ospiti in rossoblu. Arbitrerà l’incontro il signor Silvio Torreggiani della sezione di Civitavecchia. Assistenti: Lorenzo D’Alessandris Frosinone e Cosimo De Tomamso Voghera

FORMAZIONI

MATESE (4-3-3): Rinaldini 04, Filosa 04, Langellotti, Ricciardi, Guarino, Cassese, Bracaglia 03, Ricamato, Galesio (87’Manfrellotti), Passewe, D’Andrea 05 (67’Collocolo 05).

All. Vincenzo Feola. A disp. Palombo, Siena 04, De Marco 03, Collocolo 05, De Santis 06, De Santis 06, Napoletano, Setola 05, Minasi 04.

SAMB (4-3-3): Ascioti 04, Zoboletti 05, Sbardella, Pezzola, Pagliari 04, Arrigoni, Scimia (63′ Tomassini), Pietropaolo 03 (78′ Toure 05), Senigagliesi, Fabbrini, Martiniello.

All. Marco Alessandrini. A disp. Coco 03, Barberini, Sirri, Chiatante 04, Cardoni 04, Mbaye 04, Lonardo 05.

ANGOLI 3-8

AMMONITI Fabbrini (S) Guarino (M) Galesio (M)

ESPULSI

PRIMO TEMPO

2′ La prima grande occasione per la Samb, capita sui piedi di Martiniello. Destro a botta sicura potente ma centrale, Rinaldini si oppone con il corpo.

5′ Pagliari crossa da sinistra, Senigagliesi in terzo tempo di testa. Sfera alta, ma buon approccio della Samb.

6′ Punizione guadagnata da Fabbrini, da una buona mattonella. 20 metri leggermente defilata sulla sinistra. Posizione ideale per il destro di Arrigoni. Palla che scende ma non abbastanza, alto.

17′ Primo angolo Samb dopo una fase di studio fra le due squadre. Arrigoni crossa in mezzo per Senigagliesi che sul secondo palo non inquadra la porta al volo col destro.

21′ Primo angolo anche per il Matese. Ricciardi sul secondo palo per Galesio che di testa solo in area mette di poco sul fondo, che brivido per la Samb.

22′ Altra percussione di Galesio che salta Zoboletti e calcia col destro da dentro l’area. Ascioti blocca. Si è svegliato il Matese.

26′ Punizione da sinistra per i rossoblu, dal lato corto dell’area di rigore. Senigagliesi opta per il tiro in porta, barriera. Era difficile da lì.

32′ Sinistro di Senigagliesi murato in angolo. Nulla di fatto sugli sviluppi del corner.

39′ Altro tiro dalla bandierina per la Samb. Rinaldini allontana con i pugni.

44′ Ammonito Fabbrini per fallo tattico su ripartenza dei padroni di casa.

45’+1′ Fine primo tempo. 0-0 il parziale.

SECONDO TEMPO

53′ Sinistro al volo di D’Andrea, a lato.

60′ Passewe libera il destro dal limite, fuori.

63′ Primo cambio per mister Alessandrini, dentro Tomassini per Scimia, Samb ora col 4-2-4.

65′ Langellotti tenta il mancino dalla distanza. Blocca Ascioti.

67′ Fabbrini tenta il destro a giro dal limite. Palla alta.

69′ Altro tentativo di Langellotti dai 20 metri. Sfera sul fondo. Sul ribaltamento di fronte ci riprova Fabbrini ma stesso esito: alto.

75′ Galesio col destro dalla distanza, ancora Ascioti sicuro blocca a terra.

77′ Punizione da buona posizione per la Samb. Arrigoni opta per il cross ma i biancoverdi respingono.

78′ Destro di Zoboletti da posizione defilata. Largo.

83′ Angolo Samb, tutto fermo per carica sul portiere di casa.

85′ Gran sponda di Tomassini per Martiniello che da buona posizione colpisce in pieno un difensore del Matese, palla in angolo. Nulla di fatto sugli sviluppi.

90′ Assegnati 6′ di recupero.

90’+2′ Cross di Senigagliesi tra le braccia del portiere.

90’+4′ Martiniello ci prova da posizione defilata, destro ad incrociare respinto da Rinaldini.

90’+5′ Angolo di Senigagliesi troppo lungo per tutti.

90’+6 Prova addirittura a vincerla il Matese. Destro al volo di Passewe bloccato da Ascioti. Finisce qui. 0-0.

COMMENTO

Una brutta Samb non va oltre lo 0-0 contro il fanalino di coda Matese, che ha giocato in maniera spigliata tentando anche più volte la conclusione dalla distanza. Pochi e vani i tentativi dei rossoblu, che si affidano più alle giocate estemporanee dei singoli, Fabbrini su tutti, ma inconcludente il più delle volte, che alla manovra di squadra, complice il campo piccolo e il pressing degli avversari che non ha facilitato le giocate dei giocatori più tecnici. E pensare che le premesse erano buone vedendo la formazione iniziale: Ascioti classe 04 tra i pali per permettere l’ingresso in campo di Pietropaolo (era ora!) Sbardella in difesa e Scimia dal 1′ per dare dinamismo al centrocampo.

Vero è che quando si incontrano due squadre con un divario così ampio in classifica, la squadra più forte alla lunga dovrebbe venir fuori ed esprimere la propria superiorità tecnica. Cosa che oggi non si è vista, anzi le uniche giocate degne di nota si sono viste sugli sviluppi di calci piazzati, ben 8 quest’oggi, tuttavia non sfruttati a dovere. In partite “sporche” come questa, spesso una stoccata da fuori area può essere risolutiva, ma troppo spesso ci si incaponisce nel cercare l’uno contro uno se pur raddoppiati, col risultato di perdere palla e far ripartire gli avversari.

Senza Battista, mancano le sovrapposizioni di Pagliari sulla sinistra che tanto bene avevano fatto alla Samb nel corso del girone d’andata. Fabbrini su quella fascia, non offre lo stesso supporto al terzino sinistro, relegato più a difendere che ad attaccare. Insomma, tanti piccoli elementi che insieme costituiscono un puzzle di passi indietro che i rossoblu hanno fatto rispetto al girone d’andata. Paradossalmente mister Lauro col suo 4-2-4 di inizio anno riusciva a creare maggiori soluzioni ai propri attaccanti, che oggi invece appaiono spunti. Nel frattempo il Campobasso pareggia in casa. E anche oggi ci mangiamo le mani.