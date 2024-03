SAN BENEDETTO – Nei giorni scorsi si era già annunciata la partecipazione della cantante Annalisa Minetti, vincitrice del festival di Sanremo 1998. L’artista, pluripremiata atleta paraolimpica e ambasciatrice dell’ inclusione, ha accettato l’ invito dello staff organizzatore per presentare i suoi ultimi lavori discografici in anteprima per le Marche.

Nelle ultime ore, sono stati divulgati maggiori dettagli riguardo il ricco parterre di ospiti, che contribuiranno alla lodevole causa benefica, devoluta in favore della locale sezione Unione Ciechi e Ipovedenti di Ascoli Piceno e Fermo, diretta da Gigliola Chiappini.

Allora spazio alla comicità marchigiana, grazie alla partecipazione di Carolina Vicentini ed Elisabetta Sabatini, brillanti astri nascenti della risata 4.0 e protagoniste nella recente tournée dello Zelig Open Mic. Protagonista, inoltre, la coreografia, curata dall’ energia del gruppo Asd TANGOTeca, nonché la buona musica, grazie alla maestria, al piano, di Maria Vittoria Tranquilli.

Un gran varietà insomma, capace di spaziare dalla musica all’umorismo, dalla danza alla magia del piano; perfomers ed esibizioni che promettono di condividere profonde emozioni e qualità di contenuto, umano ed artistico, portate in scena dalla passione di storie di artiste al femminile.

La serata andrà in scena sabato 13 Aprile, presso il Teatro San Filippo Neri di San Benedetto e vedrà alla conduzione Miss Marche 2020, Lea Calvaresi. Prenotazioni possibili presso Merceria Il Cigno (adiacente chiesa San Pio V) e Tabaccheria Nonno Lele (angolo di Piazza Carducci), attività entrambe site in Grottammare: infoline 3475406630.

Un appuntamento da non mancare: un’occasione per coltivare la bontà d’animo e divertirsi.