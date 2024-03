SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Grande coinvolgimento e partecipazione venerdì 22 marzo al cineteatro Concordia di San Benedetto per “Amor ch’a nullo amato amar perdona”, terzo appuntamento della rassegna letteraria e musicale In art, a cura dell’associazione culturale Rinascenza con la direzione artistica di Annalisa Frontalini, che ha visto protagonisti l’ingegnere, imprenditore e scrittore Simone Terreni e le musiciste Chiara Raggi e Giovanna Famulari. L’edizione 2024 di In Art è dedicata a Maria Morganti. Mariolina, amica luminosa, portatrice e amante della Bellezza in ogni sua forma.

Ad aprire la serata è stato Simone Terreni con la presentazione del libro “A superar lo inferno”, seguita da una sua lettura recitata del Canto V dell’Inferno di Dante. Ha dialogato con lui, con garbo e competenza, l’avvocato e poeta Gianni Balloni. Nella seconda parte della serata, Chiara Raggi (voce, chitarra classica, acustica e elettrica) e Giovanna Famulari (violoncello e voce) si sono esibite nel concerto “In punta di corde”.

Sono intervenuti il vice sindaco del comune di San Benedetto, Tonino Capriotti, che ha ringraziato tutti per la presenza e, in particolare, Annalisa Frontalini e Rinascenza per la realizzazione di eventi culturali come questo e Federica Benatti, Pink Ambassador di Bologna della Fondazione Veronesi, promotrice di un progetto per la prevenzione dei tumori femminili al seno, utero e ovaie. L’intero ricavato dalla vendita dei libri di Simone Terreni, andati tutti esauriti, è stato interamente devoluto alla Fondazione Veronesi che, come ha ricordato la Benatti, dal 2003 è riuscita a finanziare più di cento borse di studio per la ricerca su questi tumori, grazie alla quale ad oggi è garantita una sopravvivenza dell’88%.

“L’idea di questo libro è nata durante la pandemia – ha esordito Simone Terreni. “Io amavo Dante sin dai tempi della scuola, ma durante la pandemia, che è stata proprio una sorta di selva oscura, ho ripreso in mano la Divina Commedia per rileggerla e ristudiarla e ne ho scoperto la grande attualità. È un percorso spirituale – ha continuato l’imprenditore e scrittore – “in cui tutti noi ci mettiamo in discussione, riconosciamo i nostri difetti e cerchiamo di superarli”. Dante, infatti, fa un percorso di crescita e lo fa con una guida, Virgilio, che, in termini moderni, Terreni chiama “coach” e la Divina Commedia è, sostiene sempre lui, uno dei primi romanzi fantasy, un viaggio epico in cui il Sommo Poeta ha condensato tutto il sapere medievale iniziatico, ma è, al tempo stesso, anche la storia di un fallimento.

“Tre sono le donne che vogliono che Dante affronti il suo percorso: la Vergine Madre, Santa Lucia e Beatrice – ha ricordato Terreni. “Beatrice è il motore dell’opera, con lei Dante ha un rapporto d’amore meraviglioso, ma tante sono le figure femminili di cui il poeta dissemina la Divina Commedia e la prima anima dannata che incontra durante il suo viaggio è proprio una donna, Francesca da Rimini, con cui Dante instaura una forma di empatia. Infatti, alla fine dell’incontro con Francesca, Dante sviene e questo significa anche che moralmente muore un vecchio Dante per far posto a una persona nuova e capace di affrontare tutto il percorso- ha aggiunto l’autore. “Dante è stato un innovatore – ha concluso– perché ha cambiato le regole della lingua creandone una nuova e scrivendo in volgare della materia più alta, cioè di Dio. E Dante ha vinto grazie alla musicalità della sua opera, cioè non solo grazie a ciò che ci ha raccontato, ma a come ce lo ha raccontato. È solo grazie a lui che oggi abbiamo la nostra lingua e la nostra Italia“.

Nato da un album registrato live alla RadioTelevisione Svizzera Italiana durante il programma radiofonico “Musica di Seta, viaggio in punta di corde nella musica d’autrice”, il concerto proposto sul palco del Concordia da Chiara Raggi e Giovanna Famulari è stato non solo un omaggio musicale ad alcune tra le più importanti cantautrici italiane che hanno, attraverso la forza del loro linguaggio e della loro musica, aperto percorsi nuovi ed inesplorati raccontando e raccontandosi, ma soprattutto un percorso dentro la musica e la canzone d’autrice, reinterpretata e arrangiata con originalità e coraggio, cercando e trovando in ogni brano riproposto la sua essenza musicale e letterale; una nuova e coinvolgente traduzione, con strumenti e voce, che, da un lato, ha rispettato i brani originali di cantautrici che hanno scritto la storia della nostra musica con libertà e anticonformismo, e che, dall’altro, ha fatto proprio di quella libertà una nuova e avvincente chiave di interpretazione, che scava anche all’interno della personalità e della cultura musicale delle due musiciste. Da Rettore a Grazia di Michele, da La Rappresentante di Lista a Carmen Consoli, Paola Turci, Mariella Nava fino a Cristina Donà, Giuni Russo e Madame, per passare attraverso brani intensi e vibranti scritti dalla stessa Chiara Raggi, le due artiste hanno narrato di consapevolezza, indipendenza ideologica, ribellione e musica come ispiratrice dell’esistenza. Parole e note calde e avvolgenti, a volte come un grido soffocato dalla malinconia di storie fatte di tristezza e nostalgia, altre volte urlate senza reticenze e incertezze come una verità in cui ciascuno sa e può riconoscersi; un canto spogliato di ogni inutile orpello e restituito al pubblico in una veste rigenerata, quasi essenziale, ma, proprio per questo, autentica e immediata, che arriva subito al cuore.