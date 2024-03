SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nuovo appuntamento della rassegna “Incontri con l’autore“, a cura dell’associazione I luoghi della scrittura e della libreria Libri ed eventi, con il sostegno e il patrocinio del comune di San Benedetto e della Regione Marche.

Domenica 24 marzo, alle ore 18, presso il Palazzo Bice Piacentini di San Benedetto, la scrittrice e poetessa Giorgia Spurio presenterà il suo libro “Purple Circus” (edizioni Polissena Fiabe e Poesie). Dialogherà con lei la scrittrice e book blogger Alessandra De Angelis; le letture saranno affidate all’attrice Daniela Giardini.

Giorgia Spurio è di origine ascolana e insegna lettere alla scuola E. Medi di Porto Recanati. Sempre molto attenta alle tematiche sociali, sia nelle sue opere poetiche che in quelle narrative, ha affrontato i temi del bullismo, della diversità, del pregiudizio, della migrazione, della malattia mentale. In questo suo nuovo libro parla della violenza e della denuncia, quella che pervade ogni attimo della nostra giornata per strada, accendendo la TV o frequentando i social networks. Una violenza che ha tante forme: quella di genere, psicologica e fisica, verbale, sugli animali e anche quella che non si manifesta e si trasforma in indifferenza. “Purple Circus” è, quindi, un viaggio nelle storie raccontate dai suoi personaggi, animali e acrobati che si tolgono le maschere, ma anche nelle storie degli spettatori che si ritrovano protagonisti inaspettati di un mondo, non privo di speranza, in cui magia e malinconia si fondono per emozionare, oltre che per far riflettere.