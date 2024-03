SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La vicinanza e la sensibilità dell’azienda Fainplast al territorio Piceno è testimoniata, da anni, dalle numerose attività sostenute, tra queste emerge un particolare interesse nei confronti del benessere, di un’alimentazione sana e bilanciata e dello sport; tre ambiti che contribuiscono all’equilibrio psico-fisico dell’uomo.

In questa direzione va l’impegno dell’azienda ascolana in relazione al progetto “Wellness open air” a San Benedetto del Tronto, che rientra nell’ambito dell’”Avviso pubblico per la ricerca di sponsorizzazioni finalizzate alla realizzazione di eventi strategici per l’anno 2023 e ulteriori progetti e/o iniziative”, promosso dall’Amministrazione comunale, al fine di favorire l’espletamento di attività per scopi sociali così come lo sviluppo economico e civile della comunità. La Fainplast, rispondendo all’invito del Comune di San Benedetto del Tronto, ha dimostrato di voler contribuire al benessere della collettività attraverso il finanziamento di un’area dedicata al fitness.

Il progetto, che vede la sponsorizzazione della somma di € 40.748,00 da parte della Fainplast, prevede l’installazione di due strutture della tipologia “Calisthenics”, realizzate dalla Fai Tek, importante azienda ascolana nel settore della carpenteria metallica specializzata nella realizzazione di attrezzature destinate allo sport, nell’area fitness del lungomare di San Benedetto del Tronto, all’inizio di Viale Trieste, in prossimità della foce del torrente Albula.

Le due strutture, rispettivamente Public Island Outrace e Public Island Rack, forniscono soluzioni di allenamento all’aperto, in spazi pubblici, quali parchi, giardini o spiagge come in questo caso. Entrambe le strutture, sotto il profilo dell’allenamento, assolvono a una duplice esigenza: da un lato forniscono una soluzione professionale, funzionale e completa, adatta ad atleti esperti negli ambiti del functional training, del calisthenics, dello street workout o del Crossfit®; dall’altro offrono la possibilità di un allenamento, versatile e sicuro, anche per utenti che vogliano effettuare una semplice attività volta a migliorare il proprio benessere fisico. Si tratta di vere e proprie “isole” multifunzionali, adatte a ogni livello, nelle quali l’utente può scegliere quale tipologia di allenamento e/o circuito adottare.

L’installazione delle due strutture, oltre ad offrire l’opportunità alla collettività di praticare attività sportiva all’aperto al pari di una palestra di ultima generazione, consente di riqualificare l’area e renderla di maggiore appeal per quanti si troveranno a transitare, inducendoli a una piacevole sosta all’insegna del fitness.

Il primo cittadino Antonio Spazzafumo ha dichiarato la sua soddisfazione nel vedere realizzato il progetto e non ha mancato di ringraziare la Fainplast, guidata da Battista Faraotti e dai suoi figli Roberta e Daniele, per la generosità e l’attaccamento dimostrato a San Benedetto del Tronto, confermato ancora una volta da questo ultimo intervento teso a migliorare il volto della cittadina rivierasca.

Per la Fainplast il progetto “Wellness open air”, come sottolineato da Roberta Faraotti, offre l’occasione di rimarcare l’importanza di praticare attività fisica a qualsiasi livello e per tutte le età. “Con la nostra azienda siamo particolarmente vicini alle varie discipline sportive, come il calcio, il tennis, il motociclismo, il rugby o il basket. L’esercizio fisico contribuisce a moderare lo stress, migliora l’agilità e l’equilibrio, aiutando a sviluppare o a rafforzare l’apparato osteoarticolare e muscolare, concorrendo al benessere psicologico. Fainplast da tempo promuove l’importanza dello sport così come quella di una corretta e bilancia alimentazione, dentro e fuori dalla nostra azienda.”