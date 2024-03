Città delle Stelle organizza questo evento in collaborazione con l’associazione Burraco Ascoli ASD APS e F.I.Bur organizza un torneo di burraco a coppie presso il piano terra del centro commerciale. Nelle domeniche 24 marzo, 21 aprile, 19 maggio e 9 giugno si terranno i tornei con accreditamento a partire dalle ore 15.30 e via al tempo alle ore 16. In palio in aggiunta al montepremi, per i primi tre classificati di ogni girone, buoni spesa spendibili presso Coop ed Happy Casa Store.

Di seguito qualche informazione utile:

Iscrizione 10 euro a persona (ci si iscrive in coppia); Tornei riservati ai tesserati FIBUR , Obbligatoria la tessera Fibur offerta dal centro commerciale ai nuovi iscritti.

Per info e per partecipare telefonare o inviare un messaggio a 328 8444174 (Silvia) o a 328 4166249 (Giorgia)

Il primo appuntamento imperdibile per gli appassionati del burraco è presso il centro commerciale Città delle Stelle, superstrada Ascoli mare – uscita Castel di Lama domenica 24 marzo 2024.