Di Manlio Vignola

PIEDIMONTE MATESE – Domenica prossima, nel girone F, è in programma la ventottesima giornata di campionato. Stiamo entrando nel momento clou della stagione. I fari, in questa ultima domenica pre-pasquale, saranno puntati sul match che si giocherà allo stadio Ferrante tra la Matese ed la Sambendettese. Posta in palio altissima per entrambe le squadre che hanno l’imperativo di non sbagliare più.

Marco Alessandrini, da poche settimane alla guida tecnica dei rossoblù, è a caccia della sua seconda vittoria così che possa tornare il sorriso al Presidente Vittorio Massi che, al termine della partita di domenica scorsa, è apparso molto insoddisfatto della sconfitta interna contro gli abruzzesi del Notaresco.

Ultima chiamata per il Matese? Calendario alla mano, la partita di domenica al Ferrante non lascia più margini di errore, ammesso che ce ne siano ancora. A sei giornate dalla fine una vittoria con i marchigiani lascerebbe, infatti, ancora uno spiraglio di salvezza attraverso i playout. Mister Feola sarà riuscito in settimana a caricare al meglio la squadra in vista di questa importantissima partita dopo la brutta battuta d’arresto avuta domenica scorsa ad Avezzano?

Ad inizio stagione nessuno pensava ad un campionato così, un organico di giocatori forti: a settembre nessuno avrebbe scommesso su una stagione così. Al di là della classifica e di un po’ di fortuna, mancata domenica, l’ imperativo è provare a centrare i tre punti contro la Sambendettese, così da avere un minimo speranza per i playout.