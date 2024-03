CUPRA MARITTIMA – Il Consiglio Comunale si riunirà in seduta straordinaria di prima convocazione per il giorno 28 marzo. La pubblicità della seduta sarà garantita mediante la visione della diretta streaming sul canale YouTube del Comune di Cupra Marittima raggiungibile al seguente link

https://www.youtube.com/channel/UC5xDObdfSmWBd87Py25I9wA/featured

Contestualmente verrà pubblicato un post sulla pagina Facebook del Comune di Cupra Marittima contenente un link che rimanda alla diretta streaming visibile sul canale YouTube. La pagina Facebook è raggiungibile al seguente link

https://www.facebook.com/comunedicupramarittima/

Di seguito riportiamo alla cittadinanza quello che sarà l’ordine del giorno in programma:

1) LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE;

2) RATIFICA DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 16 DEL 22.02.20243, AVENTE AD

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DI COMPETENZA DELLA

GIUNTA IN VIA D’URGENZA (ART. 175 C. 4 TUEL).

3) APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI DOMICILIARE, DI

SOLLIEVO E DI ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA RIVOLTI A PERSONE DISABILI E

PERSONE AFFETTE DA DISTURBO MENTALE IN ADESIONE ALL’AMBITO

TERRITORIALE SOCIALE 21 E CONSEGUENTE MODIFICA AL REGOLAMENTO

COMUNALE APPROVATO CON D.C.C. N. 40 del 29/09/2009 E N. 43 DEL 20/12/2019; 4) CONVENZIONE CON LA SCUOLA MATERNA PRIVATA “GIARDINO D’INFANZIA

PRINCIPE DI NAPOLI” DI CUPRA MARITTIMA ANNUALITÀ’ 2024-2025;

5) APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’ACCESSO E LA FRUIZIONE DELL’ AREA

ATTREZZATA PER SGAMBAMENTO DI CANI;

6) APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE ADESIONE DA PARTE DEL COMUNE DI

CUPRA MARITTIMA ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’UNIONE DEI

COMUNI VALLATA DEL TRONTO;

7) ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI AREA DI PROPRIETÀ PRIVATA SU

CUI INSISTONO LACERTI DI MURA DI EPOCA ROMANA, RINVENUTI NEL CORSO DEI

LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DELLA

LOTTIZZAZIONE L16A “ADRIATICA SUD”;

8) APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE PER IL RIUSO DELLA PIATTAFORMA

DELLA REGIONE MARCHE DENOMINATA “GT-SUAM”;

9) ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DELL’AREA DISTINTA AL CATASTO AL

FOGLIO N. n. 12MAPPALEN. 117

Consigliata la massima partecipazione.