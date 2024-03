PICENO – Il Roggio del Filare Rosso Piceno Doc Superiore 2020 ottiene la settima posizione della classifica dei dieci migliori vini rossi d’Italia 2024 stilata da Gentleman. Questo risultato premia il lavoro, la passione e il sentimento di tutta la squadra Velenosi.

L’etichetta ammiraglia, la cui anima è racchiusa tra le colline di Offida, un duetto tra Montepulciano e Sangiovese radicato nella tradizione e affinato con cura, rientra nelle liste dei migliori dieci rossi italiani da diversi anni.

Questo riconoscimento è importante per due motivi. Il primo è che viene riconosciuto il grande potenziale espresso del terroir Piceno, nel momento in cui il lavoro in vigna e in cantina rispetta le cultivar. In questo senso Velenosi si fa garante della qualità di tutto il ciclo produttivo e la storia testimonia un impegno nel tempo a dare il meglio in ciascuna bottiglia. Il secondo motivo riguarda l’incredibile rapporto qualità-prezzo dei vini, se messi a confronto con le punte di diamante di terroir già affermati.

Questo riconoscimento da parte di Gentleman offre molta visibilità alla cantina, tutta la gamma e così anche al Piceno intero.