SAN BENEDETTO – Nella riunione di mercoledì 20 marzo la Giunta comunale ha approvato le seguenti delibere:

– i conti della gestione degli agenti contabili a denaro per l’annualità 2023;

– il riaccertamento ordinario dei residui e la variazione allo stanziamento del fondo pluriennale vincolato;

– lo schema di rendiconto della gestione 2023 dell’Ente;

– la programmazione per il periodo marzo-aprile 2024 delle manifestazioni commerciali, tra cui figurano lo lo “Street Food Festival”, “Spring Sports” e “Spazio Creativo”;

– gli indirizzi per l’attuazione del progetto “A.M.A.R. Archivio Audiovisivo del Mar Adriatico Ritrovato”, proposto dall’Ente e finalizzato alla catalogazione, digitalizzazione e diffusione del materiale audiovisivo esistente sulla costa medio-adriatica;

– gli indirizzi per il rinnovo degli affidamenti in gestione delle aree demaniali marittime adibiti all’alaggio e alla sosta dei natanti;

– le iniziative culturali per il periodo primaverile, per la cui realizzazione l’Ente ha stanziato complessivamente contributi per 44.700,00 euro. Tra le iniziative si ritrovano l’edizione 2024 della rassegna “Incontri con l’Autore”, gli appuntamenti sambenedettesi della IV edizione della rassegna “IN ART” e la stagione dei concerti 2024.