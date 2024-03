SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Urgenze sempre garantite e apertura infrasettimanale, come sempre, dalle 10 alle 13.

La farmacia ospedaliera del ‘Madonna del soccorso’ di San Benedetto continuerà a erogare il servizio, come del resto non ha mai smesso di fare, senza alcun disagio per la popolazione.

La chiusura del sabato, ma solo temporanea dal 30 marzo 2024 al 30 aprile 2024 per permettere all’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli di riorganizzare al meglio il servizio a causa di assenze impreviste di personale, non causerà, infatti, alcuna criticità ai pazienti che hanno una particolare urgenza nel reperimento dei farmaci.

Questo perché l’Ast di Ascoli dispone di un servizio navetta che, all’occorrenza, potrà trasportare i farmaci e i presidi richiesti, sia dalle unità operative dell’ospedale di San Benedetto, sia dai cittadini che, per le urgenze, non dovranno recarsi alla farmacia ospedaliera di Ascoli, ma contattare il numero 0736/358341, o inviare una e-mail a http://farmacia.ap@sanita.marche.it.