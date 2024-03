CUPRA MARITTIMA – Lunghe code e rallentamenti per circa tre chilometri in direzione sud tratto marchigiano dell’A14 a seguito di un tamponamento a catena avvenuto all’interno della galleria Vinci in territorio di Cupra Marittima (Ascoli Piceno).

L’impatto intorno alle 10.30, al chilometro 293, ha coinvolto due autotreni. Sul posto l’eliambulanza per trasferire uno dei due autisti al Torrette di Ancona.