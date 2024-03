SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Appuntamento speciale fuori cartellone al teatro Concordia di San Benedetto, promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’ AMAT nell’ambito dell’iniziativa “Marzo è Donna”.

Martedì 26 marzo, alle ore 20,45, Massimo Wertmüller e Nicoletta Della Corte saranno protagonisti dello spettacolo musicale “Lina’s Rhapsody. ovvero: avventure e canzoni di Lina Wertmüller”, ideato e scritto da Valerio Ruiz. In scena con loro anche i musicisti Santi Scarcella (pianoforte e fisarmonica), Fabrizio Guarino (chitarra), Alessandro Patti (contrabbasso) e Simone Talone (percussioni). Le videoproiezioni saranno a cura di Valerio Ruiz in collaborazione con Daniele Tullio.

Prodotto da Reggio Iniziative Culturali, “Lina’s Rhapsody” è un viaggio nel mondo musicale di Lina Wertmüller attraverso alcune delle sue più belle canzoni scritte per il cinema e il teatro. Lina Wertmüller, infatti, ha sempre avuto un rapporto intimo con la musica. Fin dai suoi esordi come assistente alla regia nelle commedie musicali di Garinei & Giovannini, ha mostrato un talento autentico nella scrittura dei testi delle canzoni, tra cui “Viva la pappa col pomodoro“, scritta con Nino Rota per il celebre “Giornalino di Gian Burrasca” e “La mia malinconia“, la canzone di Amarcord di Federico Fellini. Sofisticate, misteriose, ironiche e popolari, le canzoni, interpretate dalla voce calda e avvolgente di Nicoletta Della Corte, sono la testimonianza di un lavoro sapiente e appassionato alla ricerca di un’emozione in grado di catturare lo spirito dei personaggi che le hanno ispirate. Intrecciando musica e racconti, lo spettacolo evoca collaborazioni con compositori come Ennio Morricone, Nino Rota, Lilli Greco, Enzo Jannacci. Storie di amicizie profonde e retroscena che restituiscono un ritratto di Lina attraverso la lente della musica: gusti musicali, metodo di lavoro, manie, passioni segrete. Sguardo inedito sulla regista dagli occhiali bianchi, questo spettacolo è anche una spassosa storia di famiglia condotta dall’attore Massimo Wertmüller che, con la sua straordinaria ironia, trasmette tutto il talento e la personalità sopra le righe della geniale “zia Lina”. I testi delle canzoni dello spettacolo sono di Lina Wertmüller, le musiche di Ennio Morricone, Nino Rota, Italo “Lilli” Greco, Lucio Gregoretti, Enzo Jannacci, Bruno Canfora, arrangiate da Santi Scarcella.

I biglietti (posto unico numerato a 5 euro) sono in vendita alla biglietteria del Concordia aperta il pomeriggio di spettacolo, nelle biglietterie del circuito AMAT/Vivaticket e online su vivaticket.com.

Per informazioni: Biglietteria del Teatro Concordia ( tel. 0735/588246, solo negli orari di apertura), Ufficio Cultura del Comune di San Benedetto, tel. 0735/794438 – 0735/794587, www.comunesbt.it; AMAT ad Ancona, tel. 071/2072439, www.amatmarche.net.