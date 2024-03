ARQUATA DEL TRONTO – Giornata di gioia e di lutto per Arquata del Tronto e in particolare per la frazione di Spelonga.

All’età di 88 anni è infatti venuto a mancare Remo Pichini, storico ‘capopalo’ della Festa Bella, mentre la cittadina Alessandra Di Vittori ha tagliato il traguardo dei 100 anni.

“I due eventi di oggi provocano sentimenti contrastanti – commenta il sindaco Michele Franchi – Da un lato perdiamo Remo, una figura di riferimento per Spelonga, per la Festa Bella e per tutta Arquata. La sua simpatia e il senso di appartenenza alla nostra terra ci mancheranno: dall’Amministrazione comunale e dall’associazione dei Santesi le più sincere condoglianze alla sua famiglia. Allo stesso tempo – conclude – salutiamo con gioia i 100 anni di ‘Sandrina’, anche lei spelongana doc, memoria storica del territorio e delle nostre tradizioni”.