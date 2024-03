SAN BENEDETTO – Per il 2024 il Comune di San Benedetto rinnova la proposta di un corso di base di protezione civile. Il corso, che inizierà venerdì 12 aprile, si compone di 30 ore con dieci lezioni teoriche (in orario serale) e una lezione pratica (in orario mattutino).

Il corso tratterà gli aspetti normativi rilevanti per lo svolgimento dell’attività di protezione civile, i compiti dell’operatore, le regole da osservare nel prestare soccorso, i comportamenti da tenere in caso di calamità, le modalità di gestione dei rischi legati allo stress da incidente critico e la gestione dei rapporti con gli altri operatori. Al termine del corso, ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza.

La partecipazione al corso è gratuita. Possono aderire tutti i cittadini maggiorenni che abbiano voglia di dedicare un po’ del proprio tempo all’approfondimento della conoscenza del territorio dove vivono e di come è possibile partecipare attivamente alle attività di prevenzione e di soccorso.

Le domande d’iscrizione possono essere inviate tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail protezionecivile@comunesbt.it oppure consegnate di persona all’Ufficio Protocollo sito al piano terra della sede municipale di viale De Gasperi, o all’Ufficio Protezione Civile sito nel Comando di Polizia Municipale di piazza Battisti.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Polizia Municipale, chiamando il numero 0735 794213, oppure via email all’indirizzo protezionecivile@comunesbt.it.

Il programma del corso e il modello della domanda d’iscrizione sono disponibili sul sito istituzionale www.comunesbt.it (sezione “L’Amministrazione -> Altri Avvisi Pubblici”).