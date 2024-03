SAN BENEDETTO – Rachmaninov, due pianoforti e i maestri Italo Bruni e Davide Martelli: è la ricetta dell’appuntamento di martedì 2 aprile che sarà ospitato sul palco del Cinema Teatro “Concordia”.

“La nuit… L’amour: virtuosismo per 2 pianoforti“, questo il titolo del concerto, vedrà i due musicisti impegnati nell’esecuzione di un recital monografico incentrato sulle composizioni del pianista russo, tra cui due suite, “Fantasie-Tableaux” e “La nuit… L’amour”, realizzate appositamente per due pianoforti, scritte a otto anni di distanza l’una dall’altra, che lo stesso Rachmaninov desiderava fossero eseguite all’interno della stessa esibizione, mettendone così in risalto similitudini e differenze.

Italo Bruni e Davide Martelli, entrambi laureati in pianoforte, musica da camera e composizione, hanno condiviso gran parte del loro percorso formativo, giungendo lo scorso anno alla decisione di formare un duo di pianoforti.

Entrambi allievi della maestra Barbara Salibrici, hanno iniziato lo studio del pianoforte con la pianista Federica Chiappini e conseguito i diplomi di laurea al conservatorio “Pergolesi” di Fermo.

L’inizio del concerto, organizzato dal Comune con la collaborazione dell’associazione “Arte Viva”, è fissato per le 21. L’ingresso è libero.