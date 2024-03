TERAMO – Ufficio Passaporti, introdotta l’Agenda Prioritaria. Segue la nota della Questura:

«Per far fronte al crescente numero di istanze di rilascio del passaporto, a partire da oggi, giovedì 21 marzo 2024 sarà attiva presso la Questura di Teramo una “agenda prioritaria”, elaborata dal Dipartimento della Pubblica sicurezza, accessibile esclusivamente dai cittadini italiani residenti nella provincia di Teramo, che consentirà agli stessi di prenotare un appuntamento in via prioritaria per ragioni di studio, lavoro, salute, turismo e altri motivi.

Tale agenda, che si affiancherà all’agenda ordinaria, sarà visibile sulla piattaforma “passaportonline.poliziadistato.it”, accedendo all’opzione “Appuntamenti Prioritari”.

All’atto dell’appuntamento verrà richiesta all’interessato l’esibizione della documentazione comprovante l’effettiva priorità e la data del viaggio.

Si evidenzia anche che sulla agenda ordinaria, aperta sine die, ove il cittadino non abbia urgenza di ottenere il rilascio del passaporto, sarà possibile, invece, calendarizzare il proprio appuntamento sulla base delle proprie esigenze, anche a lungo termine.

Per far fronte alle necessità di cui sopra, a partire da lunedì 18 marzo è stata disposta dal Questore della provincia di Teramo, Dott. Carmine Soriente, l’estensione nella fascia pomeridiana degli orari di apertura al pubblico dell’Ufficio Passaporti della Questura di Teramo, che è aperto anche il mercoledì pomeriggio, dalle ore 15 alle ore 17, oltre ai già programmati pomeriggi di martedì e giovedì».