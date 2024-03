PORTO SAN GIORGIO – Il 16e 17 marzo 2024, a Porto San Giorgio presso la palestra Baldassarri, si è svolta la 1^ prova del Campionato a squadre e Individuale Silver GAF 2024.

Precisando che le attività Silver si differenziano da quelle Gold poiché non hanno come obiettivo di formare ginnaste di livello internazionale e/o per i campionati di Serie A, le ragazze hanno riportato splendidi risultati sbaragliando tutte le dirette concorrenti tenendo fede al nostro motto: “Labor Omnia Vincit”.

Di seguito i risultati:

ECCELLENZA:

1^ classificate nel Campionato a Squadre SILVER GAF LE3 Avanzato J/S

– Alina Artene, Beatrice Santori, Laura Addazii e Mariia Aksiuk

LB3 Base J1:

– Bianca Perrone, 1^ classificata

LB3 Base J2:

– Irene Santochirico, 3^ classificata

LA3 Base:

A1

– Chiara Rubini, 3^ classificata

A2

– Elisa Mazzagufo, 1^ classificata

– Julie Vinotti, 2^ classificata

A3

– Susanna Alesiani, 1^ classificata

– Chiaraluce Fioravanti, 2^ classificata

– Cloe Di Stanislao, 4^ classificata

– Marisol Di Pierno, 6^ classificata

A4

– Aurora Panzarino, 1^ classificata

– Sofia De Ruvo Carpoca, 2^ classificata

– Lidia De Simone, 3^ classificata

LB3 Avanzato:

J2

– Rebecca Barbizzi, 1^ classificata

– Sofia Mazzagufo, 2^ classificata

S1

– Laura Del Governatore, 1^ classificata

Si ringraziano gli sponsor Esca Condipresto,l’originale e Youth d’Élite.